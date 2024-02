Messina Denaro e la nostalgia dei luoghi di famiglia prima dell'arresto

Trapani - Il 29 dicembre del 2022, pochi giorni prima del suo arresto, Matteo Messina Denaro è passato in auto sotto casa della ex compagna, madre di sua figlia Lorenza, e delle sorelle Bice e Giovanna, a Castelvetrano (in provincia di Trapani). A seguirlo e a fargli da scorta il furgone di Vincenzo Luppino, oggi arrestato insieme al fratello Antonino per favoreggiamento, guidato dal padre Giovanni. L’imprenditore finito in manette nel giorno della cattura del boss e suo fedele autista. Da ricercato, Messina Denaro è transitato sotto casa dei suoi parenti «per rivedere i luoghi a lui cari e nella speranza – sospettano gli investigatori – di riuscire a scorgere i familiari sia pure da lontano».

