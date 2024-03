Messina Denaro, un altro alias era "Massimo Gentile". La carta di identità

Palermo - Era così Matteo Messina Denaro. Undici anni prima il suo arresto, il boss andava in giro con la carta di identità di Massimo Gentile, un insospettabile architetto. Un incensurato e insospettabile professionista emigrato al nord divenuto responsabile dei servizi lavori pubblici del comune di Limbiate - in provincia di Monza.

Gentile per 10 anni avrebbe offerto la "copertura" al boss permettendogli di vivere come “un cittadino qualunque nel suo territorio” - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere il professionista e altri due insospettabili: Cosimo Leone, tecnico radiologo in servizio all’ospedale di Mazara del Vallo e Leonardo Salvatore Gulotta. Leone avrebbe permesso a Messina Denaro di eseguire - in tutta sicurezza - gli esami diagnostici per l’accertamento del tumore scoperto nel 2020. Gulotta avrebbe messo a disposizione un telefono pulito all’allora imprendibile boss stragista. Secondo le indagini dei carabinieri del Ros, coordinate dalla procura di Palermo e confermate dal Gip Alfredo Montalto, i tre “hanno fatto parte di quella "cellula" organizzata fondata sulla inossidabile omertà, il più riservato e fedele circuito associativo ruotante intorno alla carismatica figura del Matteo Messina Denaro.

I tre complici di Messina Denaro

Massimo Gentile

Ai primi due indagati, che sono anche cognati, il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i sostituti Gianluca De Leo e Piero Padova contestano il reato di associazione mafiosa. Gentile, originario di Campobello di Mazara, cugino di secondo grado del killer Salvatore, la cui moglie – Laura Bonafede – è stata l’amante di Messina Denaro, è un architetto e lavora come responsabile dei procedimenti del servizio Lavori pubblici del Comune di Limbiate in provincia di Monza-Brianza.

Lo hanno assunto nel 2019 e ora si occupa anche di progetti legati al Pnrr. In Sicilia aveva lavorato per la moglie di Andrea Bonafede classe 1969, che ha assistito il latitante nella trafila sanitaria. Si occupano di colture di olive ma anche di pompe funebri. Nel 2016 Gentile è stato sospeso dall’ordine degli architetti per motivi disciplinari, oggi lavora alla gestione di appalti pubblici.

Gentile ha prestato la sua identità al capomafia latitante per comprare una macchina, una Fiat 500 L, nel 2014 e una moto Bmw F650 nel 2007 con cui il capomafia se ne andava in giro con una delle sue fidanzate. Un altro piccolo pezzo della vita passata del padrino salta fuori partendo da un pizzino trovato nel suo ultimo covo in via Cb31 a Campobello di Mazara.

In banca e in concessionaria

Ancora una volta le indagini ci mostrano la vita normale del latitante. Non se ne stava rintanato. Un giorno di novembre di dieci anni fa si presentò in una concessionaria di viale Regione Siciliana a Palermo per comprare una macchina con il documento di Gentile. Le date sono importanti: nel dicembre precedente, 2013, erano stati arrestati la sorella Patrizia e il nipote del cuore Francesco Guttadauro (figlio di Rosalia Messina Denaro e Filippo Guttadauro); pochi giorni dopo l’acquisto dell’auto in carcere sarebbe finito Girolamo Bellomo, altro figlio di Rosalia, nonché marito di Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato del padrino.

Mentre accadeva tutto questo, come se nulla fosse, il signor Massimo Gentile alias Messina Denaro entrava in una filiale bancaria in corso Calatafimi per versare 9 mila euro e chiedere l’emissione di un assegno circolare. In banca mostrò un documento con le generalità di Gentile e la sua fotografia. Firmò un modulo dove diceva di essere nato a Erice e di essere un commerciante di abbigliamento. Poi, con l’assegno in tasca, andò a comprare la macchina aggiungendo mille euro in contanti. La 500 L negli anni seguenti sarebbe stata ceduta alla madre di Andrea Bonafede, il geometra fra i primi ad essere stato arrestato, per comprare la Giulietta soprannominata “Margot” nei pizzini. In concessionaria lasciò il numero di cellulare. Il latitante usava l’utenza, ma l’intestatario era Leonardo Gulotta. Stessa cosa sarebbe avvenuta altre volte, anche in occasione della stipula delle assicurazioni. A Gulotta, bracciante agricolo, viene contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il bollo in tabaccheria

Precedente è l’acquisto della Bmw modello F650 comprata dal falso Gentile di seconda mano da un privato. Per anni Messina Denaro si è recato nelle tabaccherie di Campobello di Mazara per pagare il bollo. L’ultima volta il 7 gennaio precedente al suo arresto davanti alla clinica La Maddalena di Palermo. Lo scontrino del pagamento era nel covo di via Cb31. Il vero Gentile avrebbe rottamato il mezzo nel 2016. Circostanza strana: un promemoria della rottamazione è stato trovato nella gamba della sedia a casa di Rosalia Messina Denaro dove c’era pure il diario clinico del capomafia che ha consentito di arrivare alla cattura.

Il “gancio” in ospedale

Ed è nella trafila sanitaria che avrebbe avuto un ruolo importante Leone, tecnico radiologo dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Messina Denaro ha scoperto di avere un tumore da una colonscopia effettuata a Marsala il 3 novembre 2020, il 6 novembre riuscì a farsi visitare subito da un chirurgo dell’ospedale di Mazara del Vallo e a ricoverarsi il 9 novembre per operarsi.

Ad accompagnarlo c’era sempre Andrea Bonafede, l’operaio comunale poi arrestato e condannato. Il gancio interno e riservato sarebbe stato Leone. Il 10 novembre, in vista dell’intervento chirurgico, il latitante ha eseguito una Tac all’addome. Era stata programmata all’inizio per il 20 novembre ma fu anticipata prima al 17 e infine al 10. Era presente Leone che si sarebbe fatto cambiare il turno per esserci. E sarebbe stato sempre Leone, il 14 novembre, a consegnare al latitante un nuovo cellulare per mettersi in contatto con Bonafede. Le vicende sanitarie sono le più delicate e si continua a indagare. I pm e il gip sottolineano il silenzio di chi ha avuto in cura Messina Denaro e non si è fatto avanti per aiutare gli investigatori.