Università bandita a Catania, le condanne richieste dai PM

Catania - Concorsopoli all’Università di Catania: i pm chiedono condanne da 2 a 10 anni per 39 imputati. Si è conclusa la requisitoria dei pm Raffaela Vinciguerra e Santo Di Stefano del maxi processo sulla concorsopoli all’ateneo catanese. Nei confronti dei 51 imputati i sostituti procuratori hanno chiesto alla Seconda sezione penale del Tribunale di Catania 39 condanne e 12 assoluzioni.

A darne notizia Laura Distefano su la Sicilia. La chiamarono operazione “Università Bandita”. Quando scattò, nel 2019, portò uno tsunami all’interno dell’Ateneo con le dimissioni dell’allora rettore Francesco Basile e la programmazione di nuove elezioni universitarie. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni sarebbero stati predisposti a tavolino una serie di bandi e di assegnazioni di cattedre. I concorsi insomma sarebbero stati cuciti su misura al candidato già prescelto. E in questa indagine è finito anche l’ex rettore Giacomo Pignataro e diversi ex direttori di dipartimento.

I pm hanno chiesto una condanna a 10 anni e 8 mesi per Basile e 4 anni per Pignataro. In un secondo filone investigativo che poi è stato unificato al principale sono rimasti coinvolti anche l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco e l’assessore comunale Orazio Licandro, per entrambi la pena chiesta dai due sostituti è di 3 anni e 6 mesi. Nella lista degli imputati anche l’ex procuratore Enzo D’Agata (chiesti 3 anni) e la figlia Vania (chiesti 5 anni).

Le richieste di pena dei pm: Francesco Basile 10 anni e 8 mesi, Giuseppe Barone 4 anni, Michela Cavallaro 5 anni e 1.500 euro di multa, Filippo Drago 7 anni e 10 mesi, Giovanni Gallo 7 anni, Carmelo Monaco 7 anni, Roberto Pennisi 4 anni e 1.200 euro di multa, Giacomo Pignataro 4 anni e 1.200 euro di multa, Giuseppe Sessa 3 anni e 900 euro di multa, Laura Ballerini 4 anni, Antonio Barone 3 anni e 900 euro di multa, Enzo Bianco 3 anni 6 mesi e 1000 euro di multa, Antonio Giuseppe Biondi 4 anni, Paolo Cavallari 4 anni, Vera D’Agata 5 anni e 6 mesi, Enzo D’Agata 3 anni e 900 euro di multa, Francesco Di Raimondo 3 anni e 900 euro di multa, Marcello Angelo Alfredo Donati 4 anni, Calogero Guccio 2 anni e 6 mesi e 600 euro di multa, Giuseppina La Vecchia 3 anni, Massimo Libra 4 anni, Orazio Licandro 3 anni e 6 mesi, Massimo Mattei 3 anni, Paolo Mazzoleni 4 anni e 1.000 euro di multa, Marco Montorsi 4 anni, Matteo Negro 4 anni e 1.000 euro di multa, Ferdinando Nicoletti 5 anni e 6 mesi, Maria Caterina Paino 3 anni e 6 mesi, Giuseppe Pappalardo 6 anni e 3 mesi, Pietro Pavone 4 anni e 1.000 euro, Vincenzo Perciavalle 4 anni e 3 mesi, Giovanni Puglisi 5 anni, Stefano Giovanni Puleo 4 anni, Maria Alessandra Ragusa 3 anni e 900 euro di multa, Romilda Rizzo 3 anni e 900 euro di multa, Salvatore Saccone 4 anni, Giovanni Schillaci 4 anni, Luca Vanella 5 anni, Giuseppe Vecchio 4 anni e 1.000 euro.

Le richieste di assoluzione

Chiesta assoluzione per Salvatore Cesare Amato, Piero Baglioni, Giovanni Barreca, Giovanna Cigliano, Agostino Cortesi, Alessia Facineroso, Santi Fedele, Anna Garozzo, Sebastiano Angelo Granata, Giampiero Leanza, Luigi Vincenzo Mancini, Maura Monduzzi.