Enzo Miccio quanto costa organizzare un matrimonio con lui?

Enzo Miccio è il wedding planner più conosciuti del nostro paese. Ma sapete quanto guadagna con l’organizzazione dei matrimoni? Le cifre vi lasceranno a bocca aperta.

Enzo Miccio è l’uomo del momento dopo avere organizzato di recente le nozze da favola della Divina Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Visibilmente emozionato era presente al matrimonio degli sposi avvenuto in Laguna. Non ha trattenuto l'emozione e si è lasciato andare a una dedica speciale su Instagram per i neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il wedding planner che solo qualche settimana fa si è concesso una breve vacanza a Noto, ha curato ogni piccolo dettaglio del matrimonio, dagli allestimenti in chiesa fino alla grande festa nel resort a 5 stelle sull'Isola delle Rose, nella laguna di Venezia. Ha creato la magia Enzo, eppure lascia la città commosso, emozionato e grato per aver partecipato alle nozze.

Tutta l'emozione di Enzo Miccio

«Torno a casa ma ho un po' di malinconia, di tristezza negli occhi, è stato troppo bello. Mi dispiace lasciare Federica e Matteo. Vi mando un bacio ragazzi, è stato bellissimo stare con voi, vi voglio bene», così Enzo saluta gli sposi, con la voce rotta dall'emozione e gli occhi gonfi di lacrime.

Un meraviglioso ricordo che la Pellegrini e Giunta porteranno nel cuore per sempre, in fondo Enzo Miccio ha regalato il giorno più bello della loro vita.

La figura di Enzo Miccio come esperto di tendenze ed organizzatore di eventi è stata conosciuta dal grande pubblico sul canale televisivo Real Time. Insieme a Carla Gozzi infatti, hanno dispensato per anni consigli sul buongusto e su come abbinare capi ed accessori conquistando sempre più la simpatia e la fiducia dei telespettatori. Non a caso, molti di loro di sono rivolti al wedding planner partenopeo per mettere a punto il loro giorno più bello e far si che tutto si svolgesse nel modo più raffinato ed elegante possibile. Vip e anche comuni mortali..è tra i wedding planner più famosi e preparati d’Italia

In molti, non solo chi pensa al matrimonio nei prossimi mesi però si sarà sicuramente chiesto quanto costa organizzare un matrimonio con Enzo Miccio. Quanto prende per organizzare un matrimonio?

Enzo Miccio organizza il vostro matrimonio: quanto dovrete spendere

Siete in procinto di sposarvi e vorreste che ad organizzare il vostro giorno più bello ed importante fosse il rinomato wedding planner di Real Time Enzo Miccio? Ecco allora quanto vi toccherà spendere per accaparrarvi il prezioso aiuto. Rivolgersi a lui come semplice consulente avrebbe un costo che si aggirerebbe intorno ai 2000 euro. Per dargli carta bianca e quindi ingaggiarlo come curatore totale della giornata, l'impegno per la scelta degli abiti, le fedi, le pietanze fino ad arrivare alle bomboniere e alle decorazioni, comporterebbe un cachet che oscilla dai 10mila ai 15mila euro.

Partiamo dal presupposto che i prezzi della star di Ma come ti Vesti non possono essere fissi ma come è giusto variano in base all’oscillazione del mercato, all’inflazione e al potere d’acquisto dell’euro. Qualsiasi wedding planner che si rispetti ha un cachet sicuramente predefinito, questo è vero.

Bisogna poi capire, questo non è noto, se al cachet di Miccio va aggiunto un extra per la sua presenza in qualità di wedding planner all’evento o se è prevista solo la presenza di un suo assistente, sicuramente preparatissimo. Il volto di Real Time prevede come prezzi anche diverse opzioni come la possibilità di scegliere se affidargli l’intera organizzazione del proprio matrimonio oppure optare per una consulenza. In questo caso il costo per un parere varia tra i 700 e i 2000 euro.

Enzo Miccio prezzi per i servizi wedding

Non bisogna spaventarsi per i prezzi di un matrimonio organizzato da Enzo Miccio. In primis la sua esperienza è consolidata, si potrebbe dire che è tra i precursori della professione di wedding planner, per di più la sua eleganza è ben nota. Il conduttore di Pechino Express 2022 punta inoltre sulla capacità di essere camaleontica nel saper organizzare qualsiasi tipologia di matrimonio assecondando qualsiasi richiesta degli sposi dalla più classica alla più bizzarra.

Ricordiamo che tra le altre cose Miccio disegna e realizza abiti da sposo e da sposa anche questi richiestissimi. Di certo avere l’opportunità di farsi seguire da un weddig planner di questo livello garantisce un livello di professionalità altissimo.