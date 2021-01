Fiorella Mannoia sposa lo storico fidanzato Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sposano! Una notizia che ha sorpreso molti fan della cantante, visto che fino a poco tempo fa non sembrava convinta del matrimonio.

A svelarlo è il settimanale DiPiù, che ha scoperto le pubblicazioni del matrimonio. Stanno insieme da più di 10 anni, ma – nonostante la notorietà di entrambi – non lo sapeva nessuno. Fiorella Mannoia, infatti, per un decennio è riuscita a tenere lontano il gossip dalla sua vita privata, vivendo all’ombra dei riflettori il suo amore, Carlo Di Francesco, suo produttore e arrangiatore.

Solo nel 2017 hanno deciso di rendere pubblica la relazione, tenuta sino ad allora lontana dai riflettori. L’annuncio della loro relazione ha stupito molto, poiché la differenza di età è grande, infatti sono ben 26 gli anni che li separano.

“Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, aveva dichiarato la cantante in un’intervista a Vanity Fair, “Se il desiderio cambia dopo i 60 anni? Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

La coppia ha deciso di unirsi in matrimonio, ma solo pochi mesi fa la cantante si diceva contraria alla fede al dito… Cosa sarà cambiato?

Il matrimonio non è una priorità, aveva detto la Mannoia al Corriere della Sera, qualche tempo fà. “Le coppie devono stare assieme perché c’è amore”, aveva detto. Infatti pare che Fiorella Mannoia, dopo dieci anni ha cambiato idea e sposerà lo storico fidanzato Carlo Di Francesco.

Non si conosce ancora la data del matrimonio, ma dalle prime indiscrezioni pare che sarà un rito religioso, anche perché la Mannoia non ha mai nascosto la sua fede. Nozze in chiesa quindi per la cantante, forse dopo l’impegno con Sanremo 2021. Di solito le pubblicazioni di matrimonio si fanno tre mesi prima del grande giorno. Quindi Fiorella e Carlo potrebbero convolare a nozze subito dopo il Festival.