Profumi 2021: da quello degli astronauti a quello di Lady Gaga

Quanto è forte il potere evocativo di un profumo lo sappiamo tutti. Può portare alla mente vecchi ricordi, viaggi, persone, sensazioni di nostalgia. Il profumo è un accessorio che parla di noi a tutti gli effetti. C'è chi preferisce provarne molti prima di fermarsi a quello "giusto", come un partner di vita, chi preferisce a seconda della giornata avere un'ampia scelta di profumi da indossare come una collana. A seconda dell'outfit, a seconda dell'umore.



Il nostro bisogno di evocare ricordi olfattivi è quasi un'ossessione se pensate che nell'estate del 2020 è stata messa in vendita una produzione limitata dell'Eau de Space, il profumo dello spazio. Vi siete mai chiesti che odore abbia il cosmo? Grazie ai ricordi di alcuni astronauti, tra cui Thomas Jones e Tony Antonelli, i laboratori della NASA sono riusciti a ricostruirlo. Sa di bisteca scottata, lamponi e rum. Non proprio le gocce di profumo che Marilyn vorrebbe per scivolare tra le lenzuola di seta.



Noi abbiamo selezionato quattro profumi che crediamo possano piacervi un po' di più del sentore affumicato: dall'"irresistibile" Givenchy e la sua social challenge, alla potente "voce" di Valentino.

"I did it my way"

My Way, Giorgio Armani



Coetaneo del COVID-19, My Way viene lanciato sul mercato nel 2020, quasi per proteggersi dalle sventure di quell'anno come un talismano, che il tappo della boccetta ricorda nella forma. E' un profumo vagabando, che ha viaggiato il mondo prima di posarsi sugli scaffali di Sephora: fiori d'arancio egiziani, tuberosa e gelsomino d'India, legno di cedro della Virginia, vaniglia del Madagascar. Il risultato complessivo è una fragranza luminosa, delicata, che percorre le vie della nostra pelle "a modo suo".



Tutti gli ingredienti sono stati raccolti e coltivati seguendo metodi sostenibili. Per questo insieme alla boccetta tradizionale, è possibile acquistare il formato ricarica da 150mL, per riempire il flacone di profumo senza contribuire a maggiori sprechi di plastica, vetro e metallo.

Il profumo come una canzone

Voce Viva, Valentino



E' Lady Gaga il volto del nuovo profumo di Valentino. Quale altra testimonial adottare per un profumo chiamato "Voce Viva"? Quale altro nome poteva avere un profumo creato per Lady Gaga? Perchè questa fragranza sembra essere pensata proprio per lei, icona di inclusività, rispettosa delle individualità. Diventa così un profumo di tutte quelle donne che condividono i valori promossi dall'artista e da Maison Valentino.



"My voice, my strenght", questo il claim del profumo frizzante, che come una canzone è intonato da una combinazione di note che lo rendono unico: la nota di colore del bergamotto e del mandarino, la nota sartoriale dei fiori di arancio e gardenia dorata, la nota di freschezza del muschio di cristallo.

Prova a resistermi



Irresistible, Givenchy



E' una provocazione il nome del nuovo profumo di Givenchy: irresistibile. Il rischio: lasciarsi andare ad una fragranza floreale, legnosa e fruttata, magnetica e inebriante. Come in una danza libera e liberatoria. Per questo Givenchy Parfums ha lanciato una challenge, un invito a esprimersi attraverso la danza.



Queste le regole del gioco: pubblicare un video su instagram o Tik Tok in cui scatenarsi e liberare energia danzando. I vincitori diventeranno ambassador della prossima campagna digitale Irresistible Givenchy di cui scopriremo i dettagli a giugno 2021. Il concorso si chiude oggi: siete ancora in tempo!!

Quando un profumo non è abbastanza





Miniature set, By Kilian



Quando un profumo non è abbastanza se ne comprano cinque, in formato mini. E' l'idea di Kilian Paris dietro al miniature set: versioni minion dell'originale e iconica boccetta Kilian Paris carafe. Sono oggettivamente irresistibili e verrebbe voglia di collezionarle tutte, senza quasi usarle. Piccole pozioni colorate che prendono il nome di "Good girl gone" "Straight to Heaven", "Love, don't be shy", "Woman in Gold" e "Black Phantom MEMENTO MORI".



Il kit perfetto per esplorare le più iconiche fragranze del brand, innamorarsi perdutamente di una delle proposte... O di tutte e cinque. O di nessuna. Il vostro profumo è la fuori, continuate a cercarlo!