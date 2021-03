Canottiera a costine: torna la moda anni '90

Il vento di primavera trasporta profumi di vecchie tendenze: non solo la giacca sahariana, di cui vi abbiamo parlato qui, ma anche indumenti basici, grandi protagonisti del minimalismo anni '90. Un altro capo preso in prestito dal guardaroba maschile e trasformato in cult dallo stile grunge e rave party: la canottiera a costine sta facendo ritorno tra i trend della primavera estate 2021.

Noi già ci immaginiamo favolose come Kate Moss ai British Fashion Awards del 1993 con il top bianco -senza reggiseno- minigonna di lino azzurra e collana a catena. Nella stessa fantasia ovviamente siamo sedute vicino a Naomi Campbell che ci spiffera un gossip di cui è venuta a conoscenza la sera precedente. Scusate, ma non possiamo dirvi di cosa si tratta: la riservatezza è la prima regola del gossip. Ma possiamo fornirvi consigli sulla canottiera a costine da acquistare per prendere parte alla nostra immaginazione in stile anni '90.

Lo scollo ampio di RE/DONE



Canotta anni '90, RE/DONE, 95 euro



Il primo modello che vi proponiamo è di RE/DONE, brand che nasce online e cresce come marchio di e-commerce, considerandosi una firma di lusso. L'obiettivo è di proporre capi sostenibili, pur mantenendo un appeal molto invitante. Per capire cosa intendiamo, andate a guardare i jeans realizzati da vecchi Levi's, dal taglio attualissimo. Sono perfetti in abbinamento alla loro canotta a costine con scollo ampio. Questo modello è acquistabile su Farfetch, ma sul sito troverete altre versioni a soddisfare tutti i gusti. A noi piace molto anche questa qui, accollata e con spalline più sottili.

Il body di AGOLDE



Body "Rianne", AGOLDE, 99 euro



Un'altra realtà che nasce dal denim: AGOLDE produce jeans "giustissimi" (come si direbbe a Milano), ispirati a modelli vintage. L'accoppiata perfetta ai loro jeans sono i top senza maniche che propongono sul sito. Noi vi mostriamo la versione body, naturalmente minimal. Il capo ha una scollatura a girocollo, una silhoutte che ricorda il supporto dato dal reggiseno ed è disponibile in bianco, crema e nero. Il tessuto di jersey elastico è leggerissimo e confortevole. Con cosa abbinarlo? Con un paio di jeans e la vostra sneaker del cuore, come la Superga Alpina. In realtà il body è talmente basico da essere davvero versatile negli abbinamenti.

La costina larga di MSGM



Canotta a coste, MSGM, 245 euro



Non tutte le costine sono sottili e non tutte le versioni di questi top sono bianchi. La canottiera proposta da MSGMha una lavorazione a coste larghe, scollo rotondo ed è acquistabile in diverse varianti colore. Oltre al nero che vi proponiamo noi, se in vista delle primavera vi sentite di illuminare il vostro guardaroba, ecco che lo stesso top viene proposto in lilla, il colore di questa stagione.

Un altro modello a costa larga lo propone ARKET, un altro brand che fa della sostenibilità uno dei suoi tratti distintivi, tra l'altro con dei jeans pazzeschi. Altri consigli d'acquisto facilmente trovabili su Farfetch: il top con scollo ampio di Isabel Marant Etoile, la canotta con logo di Marine Serre, quella super basica di Skin, il modello girocollo di AMI Paris.