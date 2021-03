Superga Alpina: le sneakers della primavera 2021

Con la stagione primaverile alle porte e la fioritura dei ciliegi in ogni parco d'Italia pare di essere in Giappone. O almeno con l'immaginazione. Davanti all'ennesimo lockdown l'evasione mentale è un salvagente di salvezza. Oltre a cucinare e mangiare (attività gettonatissime quantomeno un anno fa), sembra che stilare una lista di desideri primaverili sulla moda 2021 aiuti altrettanto. Provare per credere. Il primo punto della lista da spuntare, nonché primissimo acquisto per la primavera estate 2021? Un paio di Superga Alpina.

Il grande classico



Modello 2341 Alpina shiny gum, Superga, 89 euro



"Dal 1950, progettata per puntare in alto". E' l'Alpina di Superga, modello 2341, la scarpa che ha segnato la storia del marchio (accanto alla 2750, naturalmente). Tratti distintivi: suola a carrarmato, tomaia in tela di cotone traspitante, interno sfoderato, chiusura con lacci di cotone ed etichetta laterale con logo rosso, bianco e blu.



Superga ha deciso di spolverare il modello degli anni '50, rimasto chiuso in soffitta troppo a lungo, e di riportarlo sulle strade del mondo con un look casual e unisex. La versione originale 2341 è disponibile in 5 varianti colore: rosa pallido, beige gesso, bianco, total black, total beige. Esiste anche la versione 2341 Alpina Jellygum backtape, dove la tomaia è rifinita con un nastro logato con colore a contrasto sul retro; la suola è in gomma con un effetto gelatinoso, da qui il nome "jellygum". Sono acquistabili online sul sito ufficiale di Superga. Proprio qui. Siete ad un passo dal click.

Le declinazioni







Modello 2555 Alpina, Superga, 79 euro



Non solo 2341, ma anche modelli più bassi per chi non ama la vestibilità "high-top" (viene definita così quella alta fino alla caviglia). La diatriba tra modello basso e alto l'abbiamo già affrontata in tema di Converse All Star e il discorso non accenna a spegnersi neanche in fatto di Superga. Facciamocene una ragione. Per questo Superga, accanto al modello alto, propone la 2555, la "low-top", con classica tomaia di cotone traspirante e con l'aggiuntiva distintiva della suola a carrarmato. Rispetto alla 2341, le potete acquistare anche in blu navy, rosa cipria, verde militare e tortora.



Il modello 2555 vi ricorda qualcosa? Naturalmente sì: l'iconica stringata Superga 2750 "Cotu Classic" riprodotta negli anni in mille varianti colore, fantasie e collaborazioni. Recentemente è stata la modella Hailey Baldwin Bieber ad apparire come testimonial nella nuova campagna primavera/estate 2021 indossando la classicissima e altri modelli.



Dopo questa carrellata di suole a carrarmato vi avremo convinto a spuntare la prima casella nella lista dei desideri primaverili? "Che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora"? Qua nessun imbroglio e nessuna fretta a differenza della primavera di Loretta Goggi. Le Superga Alpina vi aspettano nel vostro carrello.