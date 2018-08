Facoltà di lingue: 500 domande per i test d'ingresso a Ragusa

Ragusa - Una nuova carica dei cinquecento. Per il secondo anno di fila le domande di iscrizione al test d’ingresso alla laurea triennale in Mediazione linguistica e interculturale della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere superano infatti il tetto delle 500 richieste. Il doppio dei 250 posti disponibili per l’accesso al corso. Un risultato salutato con grande soddisfazione dal Presidente della Struttura, il prof. Santo Burgio, da due anni alla guida della sede decentrata dell’Università di Catania e dell’agguerrita pattuglia di docenti che insegna e fa ricerca a Santa Teresa, nel cuore di Ragusa Ibla.

“Un ringraziamento particolare va al prof. Fabrizio Impellizzeri, responsabile dell'orientamento; e a tutti i colleghi, perché è chiaro che la qualità dell'insegnamento e della ricerca crea echi che generano interesse e fiducia. Questo risultato non deve però solamente soddisfarci, ma deve soprattutto impegnarci, perché ci attende un anno accademico delicato e importante. Fra l’altro il prossimo è anche l'anno del nostro ventennale. La Facoltà di Lingue è presente a Ragusa dal 1999: questo risultato ci avvicina ai festeggiamenti con un viatico confortante”. Il test sarà ospitato il 7 settembre prossimo dal Teatro Tenda a Ragusa.