La dieta di Fazio per perdere peso

Si chiama Morning banana diet o dieta della banana ed è una dieta che promette di far peso, addirittura, fino a 3 kg in cinque giorni, la dieta che avrebbe fatto dimagrire Fabio Fazio.

Fabio Fazio, da anni, conduce il sabato e la domenica Che tempo che fa oggi su Rai 2 dove ha consolidato l'amicizia con Luciana Littizetto. Ha iniziato la carriera come comico e imitatore (ha iniziato nel 1983 con Pronto Raffaella). Lucia Littizzetto, sua spalla ormai storica, durante una recente puntata lo ha preso in giro per la sua dieta dimagrante. Quale dieta dimagrante? Pare che Fabio Faziosegua la dieta della banana per perdere peso.

“Già le diete sono deprimenti, ma quella della banana si candida ad essere la più triste della storia”, ha esordito, durante una recente puntata della trasmissione. Pare che Fazio, secondo i bene informati, mangi solo una banana nella sua pausa pranzo, è la sua ricetta per perdere peso e stare in forma. La banana contiene molto potassio ed è parecchio energetica. Resta il fatto che c'è poco da stare allegri con solo un frutto a pranzo.

In che cosa consiste la dieta della banana per perdere peso?

La morning banana diet si basa, come il nome stesso suggerisce, sul consumo giornaliero di diverse banane da associare ad altri alimenti dai quali vanno evitati pane e pasta (specie se bianchi) e zuccheri raffinati.

La dieta della banana, conosciuta anche come Morning Banana Diet (dieta della banana mattutina) è un regime alimentare finalizzato al dimagrimento. Questa dieta è stata ideata nel 2008 da una farmacista giapponese, Sumiko Watanabe, e periodicamente torna alla ribalta, sul web e sui socia. La prima “cavia” su cui è stata provata la dieta della banana è stato Hitoshi Watanabe, marito di Sumiko che riuscì a perdere ben 16 kg.

La Watanabe pubblicizzò la sua dieta su un social network giapponese e il libro dedicato a questo regime alimentare arrivò a vendere più di 700.000 copie nel giro di pochissimo tempo. Il successo iniziale fu in effetti clamoroso; tant’è che nel primo anno di diffusione le disponibilità di banane nei negozi agroalimentari del territorio giapponese furono insufficienti a soddisfare la domanda.

In cosa consiste la dieta della banana, seguita da Fazio per perdere peso?

Il regime alimentare in questione consente, per la prima colazione, un consumo di un certo numero di banane con acqua a temperatura ambiente oppure con un bicchiere di latte.

Per quanto riguarda il pranzo e la cena non sono previste restrizioni di sorta. È consentito, nel caso si avverta la fame, il consumo di una o più banane come spuntino fra un pasto e l’altro, ma non sono concessi dolci di alcun tipo.

Dopo le 20 è vietato consumare un qualsiasi cibo. È poi obbligatorio andare a dormire entro la mezzanotte. Schema della dieta della banana:

Prima colazione: una o più banane (si possono arrivare ad assumere fino a 4 banane piccole; superando questa soglia l’efficacia del metodo non è più garantita);

Pranzo è libero: ma il consiglio è quello di mangiare una banana e una piccola insalata di verdure;

va evitato qualsiasi cibo dolce

si può bere acqua senza porsi determinati limiti, purché sia a temperatura ambiente;

si deve consumare la cena (che è libera) ma entro e non entro le ore 20;

se lo si ritiene necessario, si può mangiare una banana negli spuntini;

ci si deve coricare prima delle 24.

Ma la dieta della banana funziona?

La dieta della banana funziona solo se ci si limita a mangiare poco a pranzo o a cena; pensare di dimagrire mangiando ciò che si vuole ai due pasti principali solo perché si è fatta colazione con due o tre banane e acqua tiepida è pura fantascienza.

La dieta della banana è uno dei tanti regimi alimentari molto approssimativi senza linee guida definite; di fatto, si affida soltanto al consumo di un determinato alimento a colazione e fornisce un paio di indicazioni sull’orario della cena e del riposo notturno.

Schema esempio dieta della banana seguita da Fazio:

Primo giorno

Colazione: Acqua tiepida e a seguire un frullato di banane.

Pranzo: Una banana. Salmone alla griglia con insalata mista condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Merenda: 15 gr di cioccolata fondente.

Cena: Una banana. Pollo arrostito con verdure a scelta condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Secondo giorno

Colazione: Acqua tiepida ed una o due banane piccole.

Pranzo: Poco riso con verdure di stagione al vapore, condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Merenda: Caffè e pochi biscotti secchi.

Cena: Una banana. Zuppa di verdure con tofu e mezzo cucchiaio di olio extra vergine l’oliva.

Terzo giorno

Colazione: Acqua tiepida e frullato di due piccole banane.

Pranzo: Una banana. Seitan alla piastra con contorno di zucchine e carote.

Merenda: Tè verde e due biscotti al cioccolato

Cena: Una banana. Pesce arrostito con verdure miste condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Che tempo che fa, per verificare se la dieta per perdere peso, di Fabio Fazio, funzioni.

Prima di seguire qualsiasi tipo di dieta, consultate il vostro medico.