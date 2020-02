Dimagrire velocemente con la dieta delle 72 ore

E’ desiderio comune sentire l’esigenza di rimettersi in forma, spesso ricercando la formula "grandi risultati in poco tempo".

Ma anche se sono numerose le diete che promettono un dimagrimento veloce, bisogna fare molta attenzione a seguirle solo per un breve periodo di tempo (non più di qualche settimana o qualche giorno), per tornare poi a una dieta più equilibrata che non crei squilibri all’organismo e possa garantire l'apporto di tutti i principi nutritivi che servono.

Rispetto ad un normale regime alimentare, infatti, una dieta veloce fa perdere non solo la massa grassa ma anche quella magra (importante in quanto composta da tessuti e liquidi che non contengono percentuali rilevanti di trigliceridi), una condizione che si verifica soprattutto quando si perdono 2-3 chili in una sola settimana.

Una dieta veloce che serve per dimagrire velocemente e riattivare il metabolismo

Come funziona la dieta delle 72 ore ?

Con questa dieta veloce in tre giorni si perdono 2 Kg e si riattiva il metabolismo. E’ una dieta ottima per sgonfiarsi e contrastare la ritenzione idrica.

Dieta delle 72 ore: fa perdere peso in pochissimi giorni e sblocca il metabolismo

La stagione estiva è ancora lontana ma se vi sentite appesantiti o a causa dello stress e della vita sedentaria avete accumulato qualche chiletto di troppo, ecco una dieta velocissima che aiuta a perdere quei chiletti in più, per arrivare pronti alla prova al vostro appuntamento importante, un matrimonio o un evento al quale

La dieta delle 72 ore è una dieta dimagrante veloce, che può far perdere fino a 2 Kg, sbloccando il metabolismo.

E’ una dieta dimagrante velocissima: 3 giorni per depurare l'organismo, sgonfiare la pancia, contrastare la ritenzione idrica

La dieta delle 72 ore consente di 2 o più Kg in tre giorni. Aiuta a depurare l’organismo, fa sgonfiare la pancia e contrasta un problema molto fastidioso soprattutto in vista dell’estate: la ritenzione idrica. La dieta prevede 1200 calorie giornaliere e non può durare più di tre giorni. Secondo gli esperti può essere ripetuta, però minimo ogni tre mesi.

Dieta delle 72 ore per dimagrire velocemente: il menu

Il menu della dieta delle 72 ore è quello tipico di un regime alimentare low carb, dunque con prevalenza di proteine.

Dieta 72 ore: menu primo giorno

Per colazione un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. A metà mattina si consiglia di bere una tisana.

A pranzo tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata.

Per lo spuntino pomeridiano 10 grammi di cioccolato fondente.

Per cena petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata.

Dieta 72 ore: menu secondo giorno

A colazione è possibile scegliere gli stessi alimenti del primo giorno oppure un vasetto di yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Massimo un cucchiaino di zucchero.

Per lo spuntino mattutino si consiglia frutta fresca.

A pranzo pomodori e mozzarella, con anche un’insalata.

Per cena 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce.

Come contorno spinaci.

Dieta 72 ore: menu terzo giorno

Per colazione è possibile scegliere una delle due alternative del menu del secondo giorno. Per lo spuntino mattutino un infuso allo zenzero. Per pranzo pesce con insalata. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt magro. Per cena un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi.

Seguendo la dieta delle 72 ore: è fondamentale idratarsi bevendo acqua

L’idratazione è sempre fondamentale, soprattutto quando si segue una dieta. Bisogna bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. L’ideale sarebbe 2 litri perché la dieta sia efficace.

Nota bene.

Prima di iniziare la dieta bisogna consultare il proprio medico di fiducia. Ricordiamo che la dieta non può durare più di tre giorni e può essere ripetuta minimo dopo tre mesi.

La dieta dimagrante è più efficace bevendo: bere l'acqua fa perdere 2kg in più