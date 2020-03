E' Enrico Guarneri, conosciuto anche come "Litterio", per via del personaggio comico che interpreta da qualche decennio, il nuovo Questore ne Il Commissario Montalbano.

Dopo la morte dell'attore siciliano Giacinto Ferro, la figura del Questore, nelle ultime puntate, era stata omessa. Ora il ritorno del personaggio, affidato a un attore di teatro di lunga esperienza.