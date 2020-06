Dieta mediterranea: il menù settimanale

La dieta mediterranea, per chi vuole perdere dimagrire in modo sano, rimane uno dei migliori regimi alimentari. Merito della piramide, che rappresenta in modo semplice e schematico le quantità e le tipologie di alimenti che vanno assunti nel menù del piano settimanale della dieta mediterranea. Avrete sentito parlare spesso della dieta mediterranea, vi abbiamo già parlato dei benefici, ma forse non conoscete nei dettagli tutti i vantaggi del menù di questa fantastica dieta ideata dal biologo americano Ancel Keys. La dieta mediterranea è un regime alimentare che si basa proprio sui cibi dei paesi mediterranei, e che è stata anche nominata patrimonio dell’UNESCO nel 2010. Si tratta di una dieta dimagrante, ma non solo: le ricette della cucina mediterranee sono gustose, variegate e interessanti, tant’è che si potrebbe parlare di un vero e proprio stile di vita. Scopriamo insieme come funziona la Dieta Mediterranea.

Come funziona la dieta mediterranea?

Prima di addentrarci nei dettagli, vediamo qualche regola generale di questo regime alimentare:

– La dieta è variegata, e come vedremo, prevede consumo di tanti alimenti diversi, tendendo ad evitare grassi saturi, zuccheri e alcool. Anche il sale, se possibile, va sostituito con spezie.

- Molto importante, oltre al cibo durante la dieta, è bere almeno due litri di acqua al giorno ma sono bene accetti anche succhi di frutta senza zucchero e tisane da consumare durante l’arco della giornata.

- Anche le cotture dei cibi sono fondamentali: da prediligere quella al vapore o gli alimenti bolliti e cotti alla piastra, così da utilizzare meno condimenti possibili.

- Inoltre, sarebbe bene affiancare alla dieta una costante attività fisica, almeno trenta minuti due o tre volte alla settimana.

La piramide alimentare della dieta mediterranea. Per capire ancora meglio come funziona, il menù e quali sono gli alimenti che fanno parte di questo regime dietetico, il modo migliore è quello di analizzare la piramide alimentare mediterranea.

Come funziona il menù settimanale? Il menu settimanale della dieta mediterranea prevede molta varietà di alimenti e relativa libertà in fatto di quantità. Di fatto, sono pochi gli alimenti ad essere esclusi del tutto: l'unica regola da seguire è abbondare con i cibi alla base della piramide e limitare quelli in cima. Le proporzioni degli alimenti sono, in ordine di importanza e di quantità: acqua, frutta e verdura, cereali integrali, spezie, latticini e latte, olio d'oliva, pesce, carne e dolci.

Quali sono gli alimenti consentiti nella dieta mediterranea? Gli alimenti consentiti nel del menù della dieta mediterranea sono davvero tanti e variegati, e si va da frutta e verdura di stagione a pesce, cereali integrali e altro ancora. Il tratto più interessante che si evince dalla piramide alimentare è che non siamo davanti a una di quelle diete radicali, ma anzi, in questa troviamo giusto equilibrio fra proteine, grassi vegetali e carboidrati. Scendendo più nel dettaglio, nei primi due gradini della piramide troviamo gli alimenti che vanno consumati tutti i giorni, e dunque frutta, verdura, pane, riso e pasta, nonché latte e suoi derivati e olio extravergine di oliva. Il terzo e il quarto gradino sono popolati di alimenti da consumare con più moderazione, e quindi ecco il pesce, la carne (specialmente carni bianche) e le uova. Salendo troviamo insaccati, grassi saturi, fritti, dolci e zuccheri, che vanno consumati

Il menù settimanale della dieta mediterranea. Vediamo insieme qui di seguito il menù settimanale completo della Dieta mediterranea completo. In base alla piramide appena analizzata, questa dieta prevede che si possano mangiare tutti i giorni olio, latte e latticini, due volte a settimana carne bianca e una volta carne rossa. Legumi e pesce si possono consumare tre giorni, mentre le uova dovrebbero essere mangiate fino a un massimo di 6/7.

Esempio dieta Mediterranea. Eccovi un esempio di dieta mediterranea settimanale e un ipotetico menù da seguire. Se volete avere un menù personalizzato efficace, anche in vista di seguire un regime alimentare dimagrante, vi consigliamo in ogni caso di rivolgervi a un nutrizionista o al vostro medico di fiducia per maggiori approfondimenti.

Lunedì: Colazione: un vasetto di yogurt oppure 2 fette biscottate con marmellata, tè o caffè. Spuntino: 1 frutto di stagione Pranzo: carne bianca, insalata, 40 g di pane integrale Spuntino: 1 frutto di stagione Cena: 100 g di bresaola, verdure crude, 30 g di pane integrale

Martedì: Colazione: un vasetto di yogurt oppure 2 fette biscottate con marmellata, tè o caffè Spuntino: spremuta Pranzo: 70 g di pasta integrale con verdure di stagione Spuntino: 1 frutto di stagione Cena: pesce al forno con verdure, 30 g di pane integrale

Mercoledì: Colazione: un vasetto di yogurt oppure 2 fette biscottate con marmellata, tè o caffè. Spuntino: 1 frutto di stagione Pranzo: 50 g di riso integrale, verdure miste cotte, 30 g di pane integrale Spuntino: frutta secca Cena: carne bianca (pollo arrosto), verdure di stagione, 20 g di pane integrale Giovedì Colazione: latte scremato con cereali integrali, tè o caffè. Spuntino: frutta secca Pranzo: 2 uova sode, 200 g di insalata, 40 g di pane integrale

Giovedì: Colazione: latte scremato con cereali integrali, tè o caffè. Spuntino: frutta secca Pranzo: 2 uova sode, 200 g di insalata, 40 g di pane integrale Spuntino: 1 frutto di stagione Cena: pesce alla piastra, verdura di stagione cotta, 20 g di pane integrale.

Venerdì: Colazione: un vasetto di yogurt oppure 2 fette biscottate con marmellata, tè o caffè. Spuntino: 1 frutto di stagione Pranzo: 150 g di fesa di tacchino, insalata con pomodori, 40 g di pane integrale Spuntino: 1 frutto di stagione Cena: 150 g di formaggio fresco, verdure crude di stagione,

Sabato: Colazione: un vasetto di yogurt oppure 2 fette biscottate con marmellata, tè o caffè. Spuntino: 1 frutto di stagione Pranzo: 3 uova sode in insalata, 40 g di pane integrale, 1 banana Spuntino 1 frutto di stagione Cena: 80 g di pasta al pomodoro Domenica Colazione: latte scremato con cereali integrali, tè o caffè. Spuntino: 1 frutto di stagione Pranzo: libero Spuntino: macedonia di frutta Cena: formaggio fresco (150 g), verdura di stagione, 40 g di pane integrale.