Dimagrire con la dieta delle fasi lunari

Hai provato ogni tipo di dieta, e ne hai abbastanza del classico effetto yo-yo? La dieta lunare scioglierà i tuoi chili superflui. Lo scopo di dimagrire seguendo la dieta della luna o delle fasi lunari è quella di far riposare lo stomaco, il fegato e l'intestino. Il risultato è temporaneo e legato solo alla perdita di liquidi in eccesso, disintossicare l'organismo, eliminare le tossine e rigenerare il corpo. Non è consigliata a chi soffre di pressione bassa. Per trovare praticità in questa dieta, si consiglia di scegliere un giorno della settimana che si preferisce per mettere in atto il giorno di dieta purificatrice. Alla base del dimagrimento della dieta delle fasi lunari ci sono esclusivamente liquidi, i cibi solidi sono rigorosamente banditi, dunque si può parlare di digiuno. Da sempre è noto quanto la luna possa influenzare molti aspetti della vita, dal raccolto nei campi, alla crescita dei capelli, dal flusso delle maree, al ciclo mestruale femminile. Le fasi lunari, in certe persone, influenzano davvero anche l'umore, da qui l'espressione “sei un tipo lunatico”. L'obiettivo fisico di nutrirsi di liquidi durante alcuni giorni, è quello di eliminare le tossine e rigenerare il fegato e l'organismo, che si ricorda essere costituito per il 70% di acqua. È una dieta che in molte religioni, come l'induismo, viene rispettata e un cui si utilizza un regime liquido in corrispondenza alle fasi lunari di Luna nuova e Luna piena.

Dimagrire seguendo il calendario lunare

Chi ha ideato la dieta della Luna sostiene che il satellite della Terra attiri fuori dal corpo tutti i liquidi in eccesso. Quindi, se si desidera provare a dimagrire con questa dieta, bisogna consultare un calendario che riporta le diverse fasi lunari durante l’arco dell’anno: la dieta va cominciata all'inizio della fase lunare scelta, rispettando l'ora di cambio lunare, orario esatto in cui cambia il campo magnetico delle fasi lunari sulla terra, evitando completamente il cibo solido per 24 ore.

Quali sono gli alimenti principali della dieta per dimagrire delle fasi lunari?

La dieta delle fasi lunari si basa prevalentemente sul consumo di liquidi: è quindi il trionfo di centrifugati, frullati, succhi di frutta, brodo di verdura, tisane e acqua. L'astensione di qualsiasi cibo solido per un solo giorno (o per tre giorni se si vuole seguire la versione prolungata) ha lo scopo di far riposare l'apparato digerente e di aiutare il fegato, reni e intestino a smaltire le sostanze tossiche accumulate. Sono vietati alcol e latte. In fase di luna piena si ha un'azione volta al rinnovamento cellulare, la luna calante invece depura, disintossica e invita all'attività fisica. Per aumentare l'azione drenante del digiuno lunare si possono introdurre tisane depurative, come quella al finocchio, al carciofo, tarassaco o il tè verde. L’acqua è meglio che sia povera di sodio. Al mattino presto, quando ci si sveglia, si può, per esempio, assumere un bicchiere d'acqua con il succo di mezzo limone; a metà mattina, come spuntino, una spremuta non zuccherata di due pompelmi; a pranzo si può scegliere tra una tazza di tisana o il tè e infine a cena una spremuta non zuccherata con un limone e un'arancia.

Il piano base della dieta della luna è costituito da un giorno di digiuno di 24 ore in cui si consumano solo acqua e succo di frutta. Essa deve avvenire durante la luna piena. Durante la giornata di digiuno il corpo è purificato dalle tossine, e si può perdere fino a 6 kg di peso di acqua in un giorno.

Il piano esteso della dieta della luna comincia con un giorno di digiuno su una luna piena, come descritto dal piano di base della dieta della luna, poi fornisce linee guida aggiuntive per la perdita di peso e il mangiar sano durante ciascuna delle principali fasi della luna. Inoltre, ciascuno di questi piani è compatibile con molti altri programmi dietetici. Combinare la dieta lunare con un altro programma dietetico può dare una spinta in più ai vostri sforzi per dimagrire. I giorni di digiuno del piano di base di dieta della luna possono essere inseriti in molti programmi per dimagrire. Consumate per un giorno solo acqua e succo di frutta fresca per disintossicare il vostro corpo. La mancanza di tossine renderà la perdita di peso ancora più facile.

La luna aiuta anche a decidere quando iniziare una nuova dieta per dimagrire. Il periodo di luna calante che segue immediatamente la luna piena è spesso il momento migliore per iniziare una dieta dimagrante, a causa della conseguente diminuzione di appetiti e voglie del corpo.

Benefici e controindicazioni della dieta delle fasi lunari

Durante la dieta di un giorno ci si può dedicare alle consuete attività quotidiane senza alcuna difficoltà, tuttavia sarebbe ideale programmare un’intera giornata di riposo per facilitare il digiuno. Dopo il digiuno di uno o tre giorni, è preferibile iniziare gradatamente ad assumere cibi è sceglierli leggeri e di facile digestione, onde evitare shock fisiologici. I nutrizionisti in genere sono del parere che una dieta liquida non può essere seguita per più di una volta al mese, perché una mancanza prolungata di proteine e carboidrati può avere gravi danni sulla salute. I pro della dieta delle fasi lunari risiedono nel fatto di far perdere i liquidi in eccesso e nel fare riposare certi organi, consentendone la depurazione e rigenerazione.

Dimagrire con la dieta delle fasi lunari: In particolare questa dieta è perfetta per chi sente le sue energie molto profondamente a livello spirituale, oppure chi necessita di disintossicare il proprio organismo con un digiuno. La dieta fa perdere dai 2 ai 4 chili e dura uno o tre giorni. I chili che si perdono sono liquidi.

Controindicazioni della dieta delle fasi lunari

Si tratta in sostanza di un regime di digiuno alimentare, da effettuare solo una volta al mese ed è sconsigliato a chi soffre di cali di pressione o presenta altri disturbi. Comunque è sempre bene effettuare i dovuti controlli e chiedere il parere del proprio medico curante.