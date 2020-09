Il Messaggero: Il giro del mondo? Nei luoghi di Montalbano

Scicli - Il Messaggero non ha dubbi. La Sicilia è un'isola-mondo, dove non manca nulla. E tra i rour da preferire c'è di sicuro quello dei luogi di Montalbano.

"Tralasciando Vigata, che è la stessa Porto Empedocle, città natale dell’autore della serie di avvincenti romanzi, la prima tappa è certamente il commissariato di Montelusa, che si trova a Scicli -scrive nell'articolo Francesca Spanò-. Qui è possibile prendere parte al tour del Comune, dove si trova il set. Nello specifico, si possono vedere la stanza di Salvatore Montalbano, la postazione di Agatino Catarella e la stanza del Questore, Luca Bonetti Alderighi, che in realtà è l’ufficio del sindaco. Per chi segue l’itinerario barocco, invece, è d’obbligo un giro in questa monumentale città il cui centro storico è Patrimonio Unesco".

