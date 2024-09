Al via a Ragusa un corso di cinematografia

Ragusa - Prende il via il 4 ottobre il nuovo corso di cinematografia, scenografia e recitazione promosso a Ragusa dall’Associazione culturale “Mecenate”. Il corso, giunto al suo secondo anno di attività, prevede la composizione di due classi e si avvarrà di nuovi insegnanti, masterclass esclusive e tante novità che coinvolgeranno ragazzi di ogni età. Al termine del corso, che si terrà da ottobre 2024 a giugno 2025, verrà realizzato un cortometraggio professionale. Tra i docenti coinvolti, l’attrice Tiziana Bellassai per i corsi di dizione e recitazione; Giuseppe Busacca, scenografo e Salvatore Massari, fotografo ed esperto di cinematografia. Venerdì 4 ottobre si terrà in via Archimede a Ragusa l’Open day con lezione di prova gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 329 56 54969.