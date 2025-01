Come osservare l’allineamento di pianeti del 25 gennaio in Italia e a che ora vederlo nel cielo

Allineamento dei pianeti del 25 gennaio 2025. L'evento promette spettacolo, con i sei pianeti Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno contemporaneamente visibili (anche se Urano e Nettuno non a occhio nudo) nel cielo serale a partire dal tramonto fino a circa le 20:30. Il momento migliore per osservare il cielo va dalle 18:30 alle 19:30, quando il Sole sarà tramontato da circa un'ora e i 6 pianeti si troveranno tutti abbastanza alti sull'orizzonte, tutti a più di 20°. L'evento sarà visibile a occhio nudo e da tutta Italia, sebbene gli unici pianeti effettivamente visibili a occhio nudo saranno Venere, Marte, Giove e Saturno. La grande luminosità apparente di Venere, Marte, Giove e Saturno li renderà visibili anche da un cielo cittadino.

Il termine allineamento planetario è alquanto improprio poiché i 6 pianeti non saranno allineati su una linea retta nello spazio, ma saranno semplicemente tutti contemporaneamente visibili in cielo, poiché si troveranno dalla stessa parte del Sistema Solare rispetto alla Terra, come si evince dall'immagine in copertina. Il prossimo allineamento planetario avverrà già il mese prossimo (28 febbraio 2025).

Lo spettacolo dell'allineamento planetario del 25 gennaio inizia poco dopo il tramonto, quando il cielo é abbastanza scuro da rivelare 4 dei 6 pianeti visibili ad occhio nudo. Al tramonto, avremo Marte in direzione est/nord-est, Giove e Urano in direzione sud-est, Venere, Saturno e Nettuno in direzione sud-ovest. Il momento migliore per osservare l'allineamento va dalle 18:30 alle 19:30, poiché in questa fascia oraria tutti e 6 i pianeti saranno abbastanza alti (più di 20 gradi) sull'orizzonte. In questa fascia oraria, Marte si sará spostato in direzione est a 30 gradi sull'orizzonte, Giove e Urano saranno a sud-est a più di 60 gradi, mentre Nettuno, Venere e Saturno saranno a metà strada tra la direzione ovest e quella sud-ovest.

Il primo dei pianeti a tramontare sarà Saturno intorno alle 20:30, seguito 10 e 20 minuti dopo da Venere e Nettuno, rispettivamente. A quell'ora Giove e Urano si saranno spostati a 70 gradi di altezza dall'orizzonte in direzione sud, mentre Marte sará arrivato a ben 50 gradi in direzione sud-est. Il successivo pianeta a tramontare sarà Urano alle 2:15 circa, seguito da Giove alle 3:40. Marte invece tramonterà in concomitanza del levarsi del Sole. Questa non é una coincidenza, ma bensì il frutto del fatto che Marte si trova in questi giorni vicino all'opposizione, cioè in posizione opposta al Sole rispetto alla Terra, cosa che lo rende visibile tutta la notte.

Se non avrete modo di recarvi in un luogo adatto per osservare il fenomeno astronomico, sarà possibile osservarlo in diretta streaming per esempio nei canali del Virtual Telescope Project guidato da Gianluca Masi.

Come trovare i 6 pianeti in cielo

Individuare i 6 pianeti durante l'allineamento (nella fascia 18:30-19:30) sarà abbastanza facile se seguite le nostre indicazioni. Il più semplice da individuare é sicuramente il pianeta Venere, essendo l'astro più brillante in cielo in quel momento. Esso splenderà con una magnitudine di -4.4 a metà strada tra le direzioni ovest e sud-ovest. Saturno sarà facilmente individuabile come un brillante astro poco più in basso di Venere (circa 5 gradi), splendendo con una magnitudine pari a 1.1. Nettuno si trova nei pressi di questa coppia di pianeti, ma sfortunatamente non sarà visibile ad occhio nudo. Munendosi di almeno un binocolo, esso sarà individuabile a pochi gradi in alto a sinistra di Venere. Passando a Giove, esso sarà individuabile come un brillante astro a circa 70 gradi di altezza sull'orizzonte sud-est. Per individuarlo bisogna partire proprio dall'orizzonte sud-est e proseguire lungo la verticale. Incontreremo così prima la stella Sirio, la più brillante del cielo, poi la costellazione di Orione e infine Giove stesso, vicino alla stella Aldebaran del Toro. Poco più in alto a destra Giove é accompagnato dall'ammasso stellare della Pleiadi e proprio alla destra di quest'ultime, a circa 20 gradi, sarà possibile individuare (non ad occhio nudo) Urano. Concludiamo col pianeta rosso, Marte. Esso sarà individuabile in direzione est a circa 30 gradi sull'orizzonte in compagnia delle stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli. L'individuazione é semplice, sia perché si troverà sulla verticale del punto cardinale est, sia perché esso possiede l'inconfondibile colore rossastro da cui deriva il termine pianeta rosso.