Goran Bregovic a Siracusa, c'è anche Chiara Civello

Siracusa - Goran Bregovic and The wedding & funeral party, il concerto della Banda delle forze armate e Incognito a luglio. Pfm canta De Andrè, Panariello Vs Masini, Chiara Civello e la sua band, Women on fire rock legend, Tosca e Danilo Rea gli appuntamenti di agosto. Enzo Avitabile e Tarantolati di Tricarico altri due artisti le cui date sono ancora da definire.

Sono gli artisti che si esibiranno per la prima stagione di concerti all’Ara di Ierone, all’interno del Parco archeologico di Siracusa. Inoltre il 19 e 20 luglio sono previsti anche due spettacoli di Giuliano Peparini con “Amunì”, in collaborazione con l’Inda. Una stagione che avrà un costo complessivo di 355mila euro. L’annuncio è stato dato ieri mattina, in sede di conferenza stampa, al museo Paolo Orsi, dal direttore del Parco, Carmelo Bennardo, e dal direttore artistico, Lello Analfino. Tra gli appuntamenti previsto anche l’Ara Word fest, ma le date sono ancora da fissare