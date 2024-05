Teatro al liceo Convitto a Modica con Donatella Liotta

Modica - L'Ente Liceo Convitto inaugura la rassegna Teatro al Convitto con la Direzione artistica di Alessandro Romano.

Sabato 25 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena Donatella Liotta con il primo appuntamento della rassegna Obesity /From, di e con Donatella Liotta regia di Margareta Pesendorfer coreografie di Lisa-Katrina Mayer musiche di Luca Pesendorfer tecnico audio Lorenzo Bardarè Obesity/From è un viaggio d'amore/odio alla scoperta della propria identità attraverso l'immagine di sé e l'immagine sociale. L'autrice e interprete del testo, nel passaggio da obesità a semplice sovrappeso grazie ad un intervento di chirurgia bariatrica, si chiede se non abbia in parte tradito la bambina, che felice era e bella si vedeva, nonostante la diversità, cedendo infine a conformare la propria immagine a quella dettata dalla società e dalla moda imperante. E' stata una scelta giusta? Il testo Obesity/From si è classificato secondo al Premio Sipario Autori Italiani sezione monologhi X edizione. Ha rappresentato l'Italia nel World Obesity Day del 2023. Vincitore agli ECPO Awards del 2023 come miglior progetto per la comprensione dell'obesità.

TICKET € 15 POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA WHATSAPP 338 7205944 (h.16-20) PALAZZO SANT'ANNA, VIA LICEO CONVITTO 33, MODICA.