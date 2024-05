Scicli - Mostra personale di Teresa Miccichè alla galleria Koinè Scicli. Vernissage venerdì 24 maggio alle 19:00. La mostra resterà aperta dal 24 maggio al 7 giugno dalle ore 11:00 alle 21:00.

Nata come autodidatta, Teresa Miccichè predilige la tecnica ad olio su tela o altri supporti, senza disdegnare gli acrilici nè la sperimentazione di tecniche miste alternative. Le protagoniste delle sue opere sono le donne. "Dipingere le donne, equivale per me, ad immortalare e a penetrare nella profondità degli stati d'animo che invadono, me per prima e qualsiesi altra donna poi, almeno una volta nella vita", scrive Miccichè.

Ha esposto: nel 2015 a Roma presso Flyer Art Gallery a Treviso presso Elle Galleria; nel 2016 a Roma presso Flyer Art Gallery e Domus area a Malaga per il mMediterranean Art Gran Tour; nel 2017 a Marina di Ragusa per la seconda edizione di Marina in Arte a Siracusa in occasione della Notte dei Musei presso l'antico Castello Maniace a Siracusa per la mostra L'idolatria dell'arte; a New York presso Caelum Gallery in occasione del World Elide Art Show 2017; nel 2018 a Cava dei Tirreni presso museo Marte per la mostra Young Art, a Milano presso la galleria Spazio Porpora per la mostra Il bello delle donne; nel 2019 a Copenaghen in occasione dell'evento internazionale Art Nordic Exhibition 2019, a Treviso presso Elle galleria, a Roma presso Flyer Art Gallery, a Parigi presso l'Espace Thorigny – Le Marais, ad Atene presso l'Istituto Italiano di Cultura per la Biennale Internazionale d Arte; nel 2022 a Parigi in occasione dell' Art Shopping Louvre 21/23 Ottobre 2022 presso il Carrousel du Louvre; nel 2023 a Venezia Conferimento Trofeo Leone d'Oro per le arti visive presso Hotel Amadeus a Milano in occasione di The Power of Art International Exhibition presso Spazio Arte Tolomeo, a Washington per USA Tour 2023; nel 2024 a Los Angeles presso L.A. Art Show a Miami presso Spectrum Red Dot a New York per l'Art Expo.