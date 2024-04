Ritorna lo spettacolo La Grande Alluvione di Alessandro Romano

Modica - Dopo il successo delle repliche di Marzo tutte sold out, ritorna in scena lo spettacolo La Grande Alluvione, per la regia e l’adattamento teatrale di Alessandro Romano. Venerdì 19 Aprile e Sabato 20 Aprile alle 20:30 sempre nel meraviglioso coro della chiesa di Sant’Anna presso l’Ente Liceo Convitto, Romano insieme agli attori Donatella Liotta, Marta Gugliotta, Giovanni Peligra accompagnati dalla Fisarmonica di Giuseppe Sarta racconteranno in maniera poetica, suggestiva e intima, gli attimi di una delle tragedie piu terribili e importanti che colpì Modica nella sua storia, l’alluvione del 1902.

Ispirato dai racconti dello storico Giovanni Modica Scala, Alessandro Romano ha creato uno spettacolo ricco di immagini suggestioni ed emozioni che ha spinto il pubblico a richiedere altre repliche.

La prenotazione è obbligatoria al numero whatsapp 3347401954, i posti sono limitati.