Il cantante neomelodico Angelo Famao a Scicli per la festa del Salvatore

Scicli - È la chiesa del Santissimo Salvatore del quartiere Jungi ad aver chiamato il cantante neomelodico Angelo Famao a Scicli per un concerto fissato per domenica 9 giugno in occasione della festa del Santissimo Salvatore, custode celeste del quartiere periferico di Scicli. Il "concerto evento" è previsto per le 21,30 della domenica.

News Correlate Il cantante neomelodico Angelo Famao in concerto a Scicli

L’astro nascente della musica neomelodica napoletana è in realtà un siciliano di Gela, ha appena 27 anni, e spopola anche sul web con più di 90 milioni di visualizzazioni su Youtube con il brano “Tu si a fine do munno” e oltre 30 milioni di ascolti su Spotify. Su Instagram ha da poco superato i 325 mila follower. Un successo che ultimamente gli ha portato in dote il disco di platino per avere raggiunto il traguardo delle 100 mila copie vendute, dopo avere conquistato, anni prima, il disco d’oro. È un fenomeno sociale, oltre che musicale.