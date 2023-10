Tuccio Musumeci con "L'altalena" di Nino Martoglio a Modica

Modica - Si inaugurerà con Tuccio Musumeci, uno degli attori più amati della Sicilia, la nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Protagonista de “L'altalena” di Nino Martoglio insieme ai grandi Miko Magistro e Guia Jelo, Tuccio Musumeci sarà sul palcoscenico sabato 28 ottobre alle ore 21 e domenica 29 ottobre alle ore 18.30.

“L'altalena”, con la regia di Giuseppe Romani, dà il via ad una programmazione che già dalla presentazione del cartellone ha raccolto tanti complimenti e adesioni, facendo registrare da subito un record di abbonamenti ai due turni di repliche. Un cartellone che vede protagonisti grandi nomi del panorama artistico e che offrirà imperdibili spettacoli che spaziano tra generi e varietà. Si inizierà con un classico del teatro popolare siciliano, la commedia del belpassese Nino Martoglio scritta nei primi anni del Novecento dal titolo “L'altalena” o “Voculanzicula”, un vero spaccato della Sicilia di un tempo che, divertendo e facendo riflettere, offrirà uno sguardo su usi e costumi della tradizione popolare. Si narra di una giovane orfana, Ajtina, che abbandonata dal cosiddetto fidanzato, Mariddu, cerca conforto ed aiuto nella famiglia di lui, trovandolo nel fratellastro Neli, proprietario di una sala da barba. Una sceneggiata in termini drammaturgici dal lieto fine che darà spunto ad una serie di situazioni esilaranti e gag, scene e battute arricchite dal dialetto siciliano che divertiranno moltissimo il pubblico.

Tutti i personaggi in scena coloriranno lo spettacolo in maniera irresistibile, ed i “giovani” di barbiere al servizio di Neli, Pitirru e Ninu, interpretati in maniera spettacolare da Tuccio Musumeci e Miko Magistro, insieme alla 'za Sara, una splendida Guia Jelo in versione zia superstiziosa dai poteri arcani, con i bravissimi Filippo Brazzaventre, Carmela Buffa Calleo, Agata Montagnino, Santo Pennisi, Emanuele Puglia, Santo Santonocito e Luana Toscano, sapientemente diretti da Giuseppe Romani, daranno vita a questa storia d'altri tempi la cui realizzazione rinnova una gloriosa tradizione teatrale che coinvolge da sempre gli spettatori. Produzione Teatro della Città – centro di produzione teatrale.

“Con lo spettacolo “L'altalena” di Nino Martoglio prende ufficialmente il via la nuova stagione del Teatro Garibaldi di Modica - commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata –. Il nostro anno in Teatro è già iniziato con due spettacoli fuori abbonamento che hanno riscosso molto successo, “Sconfinati” e “La cena”, e prosegue ora con gli imperdibili appuntamenti in cartellone, sicuri che riusciranno a conquistare coinvolgendolo un pubblico molto vario. Dal fascino dell'opera dialettale al teatro contemporaneo, eccezionali artisti calcheranno la scena e riconfermano la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica un polo di grande attrazione culturale”.

La stagione ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica e dell'Assemblea Regionale Siciliana, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/l-altalena-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.