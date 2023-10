Rapsodia in Blu per Ruben Micieli

Catania - Il pianista comisano Ruben Micieli sarà protagonista dei concerti con l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e la direzione di James Meena. Eseguirà la famosa Rapsodia in Blu di George Gershwin, e in prima assoluta la Rapsodia Op.67 di Giuseppe Emmanuele. Le date: 10 e 11 novembre al Teatro Massimo Bellini di Catania e giorno 12 novembre al Teatro Garibaldi di Modica in occasione dell'inaugurazione della nuova stagione musicale.