Una collettiva con 40 artisti alla galleria Sacca di Modica

Modica - Domenica 3 dicembre alle ore 17.30 sarà inaugurata a Modica la seconda edizione della mostra SuperSacca.

Il titolo del progetto, lanciato per la prima volta tre anni fa da Giovanni Scucces, lega il carattere “eccezionale” dell’iniziativa al nome della sua galleria d’arte (Sacca, appunto), per l’occasione in versione extralarge. Infatti, saranno oltre 40 gli artisti presenti in mostra con una o più opere.  Una collettiva fortemente voluta per coinvolgere e mettere in relazione un cospicuo numero di artisti, anche di generazioni diverse, sia promossi abitualmente dalla galleria che coinvolti già in altre occasioni o invitati per la prima volta.

Tra i 43 artisti in mostra ci sono: Ilde Barone, Orazio Battaglia, Sandro Bracchitta, Davide Bramante, Daniele Cascone, Franco Fratantonio, Ettore Pinelli, Francesco Rinzivillo, Piero Roccasalvo Rub, Alice Valenti, Giovanni Viola.