Acate, celebrati i funerali di Maria Carmela

Acate - Palloncini e rose bianche. Acate ha dato l’estremo saluto, questo pomeriggio, all’insegnante Maria Carmela Di Bennardo, deceduta sul colpo nello schianto tra la Peugeot 3008 sulla quale viaggiava assieme ad altre 3 persone di Acate, e un autocarro carico di rottami ferrosi. L’incidente è avvenuto sulla Statale 117 bis, all’altezza dell’incrocio per Piazza Armerina. Una nipote della vittima, una giovane di 20 anni, è stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia, mentre gli altri due occupanti la vettura, un sessantenne e un ventenne, sia pure feriti seriamente, non sono in pericolo di vita.

News Correlate Oggi ad Acate i funerali di Maria Carmela, morta in un incidente

A presiedere il rito funebre in Chiesa Madre il vescovo di Ragusa Monsignor Giuseppe La Placa.

Presente il parroco don Mario Cascone, zio della maestra, che ha ringraziato al termine la cittadinanza e tutti coloro che hanno partecipato al dolore della propria famiglia.

Educatrice del “Gruppo Giovanissimi” di Azione Cattolica e responsabile del “Gruppo Liturgico”, Maria Carmela Di Bennardo, 45 anni, si è distinta per l'impegno infaticabile a favore dei più piccoli: catechista, animatrice del Grest, corista, insegnava da qualche tempo all’Istituto Comprensivo “Capitano Puglisi” ed era felice per l’imminente passaggio di ruolo.