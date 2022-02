Acqua “corrente” ad Agrigento VIDEO

Agrigento - Pericolosa perdita d’acqua alla base di un lampione: la piccola denuncia di un residente di Agrigento arriva giusto nel giorno del rinvio a giudizio di 47 indagati nell'ambito dell'operazione "Waterloo" della Dia, asserviti a Girgenti Acque in cambio di favori e posti di lavoro per amanti e familiari; e all'indomani del grave infortunio sul lavoro di un operaio - sempre nell’agrigentino -a causa del cedimento di un palo, in quel caso del telefono.