Aeroporto di Catania-Volotea: al via nuova rotta Catania - Nantes

Catania - Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura domani, venerdì 26 maggio, la nuova rotta esclusiva in partenza da Catania verso Nantes. Con questo collegamento, disponibile ogni lunedì e venerdì, diventano 9 le destinazioni del vettore raggiungibili dallo scalo catanese, 6 in Italia e 3 all’estero. Grazie al nuovo volo, Volotea rafforza ulteriormente l’asse turistico Catania-Francia.

Il vettore aggiunge infatti alle già esistenti rotte per Lourdes e Tolosa anche Nantes, la porta d’accesso per la Bretagna e per l’isola di Mont Saint-Michel, oltre a essere situata a poca distanza dai castelli della Loira, tutelati dall'Unesco. Questa nuova destinazione contribuisce a rafforzare la connettivtà tra due Paesi in cui il vettore vanta già una presenza importante, e con questo nuovo collegamento punta ad offrire ancora più mobilità ai viaggiatori.

“Siamo molto contenti di poter inaugurare il volo verso Nantes! Da domani, 26 maggio, con Volotea sarà possibile partire da Catania per raggiungere una città unica che custodisce splendide opere architettoniche e moderne installazioni artistiche – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I passeggeri siciliani avranno la possibilità di volare comodamente e a prezzi davvero competitivi verso Nantes, per scoprire le particolarità della città d’oltralpe. Allo stesso modo, i cittadini francesi potranno raggiungere la località siciliana e cogliere l’occasione per visitare le meraviglie dell’isola e assaggiare le sue tipiche prelibatezze. L’Italia e la Francia diventano così ancora più vicine, unite da un filo invisibile per chi vuole scoprire le bellezze italiane o francesi.”

“Ringraziamo Volotea per l'attenzione che riserva all'aeroporto di Catania. Siamo molto soddisfatti dell'avvio della rotta per Nantes che, per quel che riguarda la Francia, si aggiunge a Lourdes e Tolosa, e che permette un agile collegamento con la parte nord occidentale del Paese e con la meravigliosa regione della Loira. Un'area molto ambita dai turisti che, grazie alla compagnia aerea, potranno adesso raggiungerla più facilmente” - dichiara l'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi. Sono 9 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania, 6 in Italia (Ancona, Firenze, Genova, Olbia, Verona, Venezia) e 3 in Francia (Lourdes, Tolosa e Nantes – Novità 2023).