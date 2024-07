Alberto Angela con Christian Greco su Rai Uno al Museo Egizio

Torino - È la visita di Alberto Angela al Museo Egizio di Torino - che quest'anno festeggia i duecento anni dalla sua fondazione - ad aprire il nuovo appuntamento con «Noos - L'avventura della conoscenza», la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza, in onda stasera in tv, giovedì 4 luglio su Rai 1.

È un un viaggio alla scoperta dei segreti custoditi nella più importante collezione di tesori al di fuori dell'Egitto, a cominciare dalle mummie e dagli splendidi sarcofagi che le hanno custodite per millenni.

Il direttore Christian Greco illustra tutte le imminenti novità che il museo sta preparando per festeggiare il suo importante anniversario. Alberto Angela parlerà poi di dinosauri insieme al giovane paleontologo Alessandro Chiarenza, che da questa puntata si aggiunge alla squadra di «Noos». Discutono non solo delle ultime scoperte sui loro fossili, ma anche di alcuni dettagli sorprendenti sull'aspetto dei dinosauri, assai diversi da quelli visti nei film.