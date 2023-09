Alla Iblea Acque SPA si assume e senza concorso

Ragusa - La Iblea Acque Ragusa assume e senza concorso.

Arrivano dal Comune di Modica 31 dipendenti su 77 in organico alla SPM (Servizi per Modica), altra società di servizi posta in liquidazione nel 2020.

Il via dal 15 settembre, domani.

Segretarie, responsabili amministrativi, assistenti di segreteria, ma anche custodi, autisti, addetti alle affissioni, esperti in beni culturali, autoferrotranvieri, pulizieri, oltre che manovratori e autisti di autobotti.

La lista dei 31 è pronta.

E così saranno assunte le prime 31 persone. Non si conosce il criterio in base al quale è stata compiuta la selezione, né chi ha fatto da regista a questa operazione.

Una manna dal cielo per il Comune di Modica che alleggerirà così il proprio bilancio in quanto il costo di questi dipendenti sarà tutto a carico della Iblea Acque. Il Comune di Modica, Amministrazione e consiglio comunale, ha concesso anche un prestito di inizio attività, 130 mila euro, alla società Iblea Acque per garantire il funzionamento inziale. Toccherà adesso agli altri comuni presentare il conto con altre assunzioni.

La Iblea acque è infatti al centro di una aspra polemica su alcuni assunzioni ed è accusata di non avere garantito la massima trasparenza negli avvisi e sulla nomina dello stesso Amministratore unico, l’ing. Franco Poidomani, il cui compenso annuo lordo è di 95 mila euro, un incarico in contrasto con l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che vieta il conferimento di incarichi non gratuiti a soggetti già i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Status in cui si trova l'ingegnere Poidomani.