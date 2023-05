Ambiente: al via a Milo Festa della biodiversità

MILO, 26 MAG Prende il via oggi a Milo (Catania) la Festa delle biodiversità dell'Etna, un progetto dell'associazione culturale Trucioli, guidata da Lavinia Lo Faro, una tre giorni per confrontarsi e aggiornarsi sulla varietà di fauna e flora del vulcano che prevede incontri, dibattiti, convegni, scambi di semi antichi, occasioni conviviali e interventi di studiosi dell'Ingv di Roma e Catania, delle università di Catania e Palermo, vulcanologi del Parco dell'Etna, geologi, agronomi, enologi e di una psicologa.

Fulcro dell'iniziativa sarà la frazione di Fornazzo con il suo Ecomuseo del Castagno dell'Etna.

Si inizia questo oggi alle 17 con un convegno sulla relazione uomoambiente e, per la prima volta in Sicilia, sul concetto di Geoetica, disciplina che "riflette sulla valorizzazione e la salvaguardia della geosfera e volta soprattutto a orientare la società nella scelta di comportamenti appropriati rispetto a problemi concreti della vita dell'uomo, cercando di trovare soluzioni compatibili con la preservazione della natura e del territorio".

Particolare attenzione sarà data alla riflessione sul ruolo etico dell'esperto geologo nella riqualificazione e nella ricostruzione di aree colpite da terremoti, alluvioni e calamità naturali. Si valuterà, inoltre, qual è l'impatto dell'antropizzazione sul territorio etneo e quali effetti produce il ruolo dell'uomo nella gestione delle foreste con particolare riferimento ai castagneti.

In programma focus di educazione ambientale e incontri su biodiversità ed eccellenze del territorio senza trascurare i momenti dedicati alla cultura, allo spettacolo e all'enogastronomia della zona con stand dedicati nelle giornate di sabato e domenica. (ANSA).