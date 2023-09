Ambiente: recuperata a Palermo rete da pesca abbandonata di 600 metri

Palermo - Un’importante operazione a tutela del mare siciliano è stata realizzata questa mattina da Banca Agricola Popolare di Ragusa, la più grande banca a carattere regionale della Sicilia, grazie al supporto di Arca Fondi SGR e Marevivo Onlus. Una rete estesa per 600 metri per un totale di circa 1200 kg, fonte di inquinamento in grado di danneggiare il fondale, è stata recuperata a circa mille metri dall’uscita del porto di Porticello su un fondale con presenza di reperti storici a 20 metri di profondità. Porticello è oggi uno dei mercati del pesce più importanti della Sicilia che vede attiva una flotta peschereccia di circa 400 unità.

A mobilizzarsi è stata la stessa squadra subacquea di Marevivo che è riuscita a districare manualmente le forme di vita presenti, per riposizionare sul fondale ciò che era cresciuto sulla rete. La persistenza di reti abbandonate deturpa in maniera rilevante l'ecosistema e rappresenta una minaccia per le specie ittiche e piante marine. Inoltre, con il passare del tempo, le reti si trasformano in microplastiche con un inevitabile impatto sull'inquinamento dei nostri mari e, di conseguenza, sulla catena alimentare. L’intervento è stato portato a termine da operatori tecnici subacquei in stretto coordinamento con un’unità navale di supporto.

“L’iniziativa di oggi conferma l’impegno dell’Istituto nella tutela del territorio e della biodiversità.” – ha dichiarato Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPR – Si consolida così il nostro contributo al fianco di Marevivo e Arca Fondi SGR, sostenendo l’operazione di recupero delle reti fantasma e di bonifica al largo di Porticello. Le attrezzature da pesca costituiscono la maggior parte di rifiuti dei nostri mari e l’intervento di questa mattina consente di riportare un ampio tratto di fondale alla sua originaria varietà, ricchezza e bellezza da riconsegnare alle generazioni future.” Simone Bini Smaghi, ViceDirettore Generale, Responsabile Direzione Commerciale di Arca Fondi SGR ha dichiarato: “Il recupero della rete a Porticello in Sicilia rappresenta un significativo contributo per il progetto Arca Blue Leaders. Questa iniziativa ambiziosa nasce con l'obiettivo di proteggere le acque del nostro Paese attraverso interventi di salvaguardia e di miglioramento delle aree costiere più vulnerabili. La giornata odierna non solo testimonia il nostro costante e vigoroso impegno a favore della comunità, ma ci offre anche l'opportunità di valorizzare le bellezze marine del nostro territorio. In questa giornata siamo lieti di avere la Banca Agricola Popolare di Ragusa al nostro fianco, con cui condividiamo un profondo impegno nella tutela dell’ambiente. Siamo molto soddisfatti della partecipazione attiva di tutti e dei risultati conseguiti”.