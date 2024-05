Bandiere Blu, prove generali di governance e gestione del territorio

Pozzallo - Non solo mare pulito, le Bandiere Blu sono prove generali di governance e gestione del territorio.

Si è tenuta, allo Spazio Cultura Meno Assenza, la conferenza stampa congiunta tra i Sindaci di Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo ed Ispica alla presenza del Commissario del Libero Consorzio di Ragusa. L’incontro ha rappresentato un'importante occasione per celebrare il riconoscimento della qualità delle spiagge e delle acque marine del nostro territorio da Santa Maria del Focallo a Marina di Ragusa. La “Bandiera Blu” è un prestigioso premio internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere che soddisfano rigorosi criteri di qualità relativi all'ambiente, alla gestione, alla sicurezza e ai servizi. Quest’anno, con tale riconoscimento al Comune di Scicli , il litorale ibleo è tra i più “blu” della Sicilia.

Durante la conferenza, i Sindaci e i rappresentanti delle località premiate, hanno avuto l'opportunità di illustrare le iniziative intraprese per raggiungere gli elevati standard richiesti per l'ottenimento della bandiera blu. Questi includono la gestione sostenibile dei rifiuti, l'educazione ambientale, la promozione del turismo sostenibile e l'implementazione di misure per la salvaguardia della biodiversità marina e costiera. La conferenza stampa ha offerto un momento di riflessione sulle sfide ambientali che le località costiere devono affrontare e sul ruolo fondamentale delle amministrazioni locali nella protezione con la valorizzazione del patrimonio naturale. La consegna della bandiera blu non è solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un incentivo a continuare su questa strada, rafforzando l'impegno verso la sostenibilità e la tutela dell'ambiente.

Presenti il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa dott.ssa Valenti, i Sindaci Peppe Cassi per Ragusa, Mario Marino per Scicli, Roberto Ammatuna per Pozzallo, l’Assessore Samuele Cannizzaro in rappresentanza del Sindaco di Modica e Carmelo Denaro in rappresentanza del Sindaco di Ispica oltre a diversi Assessori e Consiglieri Comunali. Nel corso della conferenza Stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, sono intervenuti il Prof Corrado Monaca, fautore nel 2002 della prima bandiera Blu del Comune di Pozzallo, Gianluca Manenti Presidente Regionale di Confcommercio Sicilia e Raffaele Monte Vice Sindaco di Pozzallo. “La sinergia tra enti è fondamentale - dichiara Roberto Ammatuna, Sindaco della bandiera blu iblea più longeva- e auspico che si possa creare un marchio comune che possa raggruppare i Comuni insigniti della bandiera Blu capace di promuovere eventi ed iniziative in un contesto internazionale che oggi guarda alla Sicilia ed al suo Sud-Est come meta preferita per le proprie vacanze. Sarebbe un primo segnale concreto dell’intenzione di agire in maniera unitaria con l’obiettivo di far crescere il nostro territorio”. Il Sindaco