Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele

Milano - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è di nuovo ricoverato all’ospedale san Raffaele di Milano. Il leader di Fi, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell’ultimo ricovero.

Il ricovero precedente e le dimissioni il 19 maggio

L’ex premier era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, sette bollettini medici e due videomessaggi registrati da dentro la struttura l’ex premier era tornato a casa. «Una emozione incredibile, un grande sollievo», era stato il commento del leader di Forza Italia. Che aveva aggiunto: «È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora». Entrato in ospedale il 5 aprile - dopo un breve ricovero di tre giorni la settimana precedente - per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonicitica cronica, Berlusconi aveva trascorso i primi 12 giorni in terapia intensiva al piano -1 del settore Q della struttura. Quando «lo stato clinico e la risposta alle cure» lo avevano consentito, era stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria, sempre all’interno dello stesso padiglione. I successivi bollettini medici, da quel momento in poi, avevano cominciato a parlare di una stabilizzazione del quadro clinico. L’ultima nota diffusa dal San Raffaele a firma dei professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri risaliva allo scorso 3 maggio.