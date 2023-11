Black Friday 2023, dove trovare tutte le migliori offerte del momento

Risparmio nel risparmio: è quello che cercano sempre più italiani quando si avvicina il periodo del black friday. E così, nella settimana di offerte su ogni tipo di prodotto, le persone danno il via alla caccia di ulteriori sconti per abbassare ancora di più la propria spesa, mentre Aziende e venditori online attivano promozioni irrinunciabili.

Sulla piattaforma ufficiale di Bestshopping è possibile trovare sia il cashback, una formula valida per risparmiare denaro online, sia i codici sconto.

Cashback e codici sconto sono due delle modalità più ricercate per fare shopping risparmiando.

Nel primo caso, si tratta di una sorta di programma di ricompensa che restituisce una parte dei soldi spesi in cambio di acquisti effettuati. Aderendo al programma di cashback che si può ormai trovare su molti Siti, il venditore riaccredita successivamente una percentuale di rimborso per ogni articolo acquistato e pagato tramite carta o app mobile, sul conto corrente del consumatore.

I codici sconto sono invece tagli alla spesa fissi che vengono attivati tramite coupon o cifre alfanumeriche da inserire al momento del check out: permettono quindi di ottenere uno sconto immediato al momento dell’acquisto.

Entrambe le formule sono decisamente valide per spendere meno durante il black friday 2023, ma non sono le uniche.

Black Friday 2023: come e dove comprare per risparmiare

La prima cosa da sapere per arrivare preparati al black friday 2023 è la data: quest’anno sarà il 24 novembre, ma su molti Siti, negozi e Piattaforme è possibile trovare sconti e offerte già nei giorni precedenti.

La strategia primaria per risparmiare è quella di avere una “lista della spesa” completa dei prodotti e servizi che si vogliono acquistare e tenere sotto controllo i vari Siti e negozi che li vendono, così da controllare costantemente l’andamento dei prezzi e le possibili promozioni che vengono attivate.

Una tecnica utile potrebbe essere quella di selezionare una serie di Brand di interesse e iscriversi alla Newsletter così da ricevere in tempo reale tutte le informazioni su promozioni e sconti che verranno promossi.

Anche i Social Media di Brand e Piattaforme di vendita possono essere preziosi per rimanere aggiornati sulle ultime promozioni: le Aziende utilizzano infatti questi strumenti per divulgare anticipatamente le loro offerte speciali per il Black Friday o per lanciare contest e campagne mirate al risparmio.

Fondamentale è ricordarsi che la maggior parte dei brand propone sconti anche prima e dopo il black friday: di conseguenza, monitorare la situazione non solo il venerdì stesso si può rivelare estremamente intelligente.

Un altro modo per accaparrarsi il prezzo migliore, senza rischiare truffe o inganni, è acquistare solo da negozi e shop online conosciuti e realmente affidabili. Spesso il rischio è quello di lasciarsi attirare da promozioni super convenienti, per poi ritrovarsi a non ricevere la merce o a vedersi consegnare articoli differenti da quelli ordinati a livello di qualità e caratteristiche.

Molto utile è anche ricorrere a pagine che raccolgono promozioni e offerte, divise per categorie, dove è possibile trovare codici sconto e coupon da poter utilizzare durante il black friday.

Infine, un’ottima strategia per chi vuole acquistare online a prezzi migliori, può essere quella di aspettare il lunedì successivo al Black Friday, quando si celebra il Cyber Monday. In questa giornata è infatti possibile ottenere sconti ancora più vantaggiosi con meno concorrenza. Attenzione però: se è vero che il risparmio può essere maggiore, è anche vero che si corre il rischio di trovare il prodotto ricercato ormai esaurito.

Black friday 2023: i prodotti più attesi

Come abbiamo detto prima, durante il black friday vengono venduti a prezzi incredibili prodotti di qualunque tipologia e categoria merceologica.

Tuttavia, come ogni anno, anche in questo 2023 ci sono prodotti molto attesi e di assoluta tendenza che saranno ricercati dagli italiani.

Secondo i dati, al primo posto di questa speciale classifica ci sono i prodotti di elettronica, con gli smartphone di ultima generazione, i tablet, le cuffie e gli smartwatch in testa. Trattandosi di prodotti costosi, le persone aspettano il black friday per acquistare o aggiornare i propri dispositivi tecnologici.

Seguono gli articoli di abbigliamento, soprattutto quelli di marca che diventano più accessibili, le scarpe e gli accessori moda, che permettono ai consumatori di rinnovare il proprio guardaroba a prezzi più accessibili.

Anche i prodotti di cosmetica, benessere e bellezza sono molto richiesti, confermando il trend degli italiani di puntare sempre di più sul wellness e sulla cura del proprio corpo.

Infine, spazio al gaming e all’acquisto di giocattoli. Con le festività natalizie alle porte, molti genitori approfittano di questo evento per acquistare i regali dei loro bambini e ragazzi a prezzi scontati.

Come negli anni precedenti, anche nel 2023 la preferenza di acquisto ricadrà sul canale online, con un aumento del budget medio di spesa dei consumatori.