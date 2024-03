Bonus patente, fino a 2500 euro: requisiti, come fare la domanda

È il giorno del click day per il bonus patente 2024. A partire dalle ore 12:00 di questa mattina sarà attiva la piattaforma online sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Si potrà richiedere il voucher a utilizzare presso le autoscuole aderenti all'iniziativa, fino a esaurimento risorse.

Come ottenerlo

Il bonus patente è destinato ai giovani cittadini italiani o europei, tra i 18 e 35 e anni, che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il bonus è pari all'80% della spesa sostenuta, con un massimo di 2.500 euro, e potrà essere erogato una volta sola. Non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Come ottenere il Bonus Patente 2024 e dove fare domanda Il bonus, istituito dal decreto legge numero 228 del 2021, serve a incentivare la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto, grazie all'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

Come fare domanda

Bisogna prima registrarsi sulla piattaforma sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare domanda. Per accedere al servizio bisogna avere le credenziali SPID, CIE o CNS. L'utente, una volta compiuto l'accesso, avrà 30 minuti per completare la registrazione e richiedere il buono. Basta presentare l'istanza sulla piattaforma, compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa, e a quel punto viene generato il buono.

Chi può fare domanda

I buoni disponibili sono visualizzabili nella sezione Plafond della Homepage. Per il 2023 sono stati utilizzati in tutto 4.991.147,45 euro. Gli stanziamenti complessivi per il bonus patente ammontano complessivamente a 25,3 milioni di euro, di cui 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Anche per il 2024 dunque sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto, che permette di coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di 2.500 euro, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

I requisiti

Per richiederlo, bisogna essere cittadini, italiani o europei, che, nel periodo tra il 1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un'età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

Come utilizzarlo

Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo: delle patenti di guida degli automezzi per trasporto di merci (C, CE, C1, C1E) o di passeggeri (D, DE, D1, D1E) della carta di qualificazione del conducente (CQC). Per completare la registrazione l’utente dovrà indicare, sotto forma di autocertificazione, di essere un cittadino italiano o europeo con età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni e i trentacinque anni che, entro 18 mesi, intende conseguire la patente e/o la CQC, e accettare i Termini e le condizioni d'uso. Come attivare il bonus in autoscuola e entro quanto tempo utilizzarlo Una volta effettuata la registrazione, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce al beneficiario il buono richiesto. Il buono è disponibile nell'area riservata dedicata a ciascun beneficiario, e può essere utilizzato esclusivamente nelle autoscuole aderenti all'iniziativa, il cui elenco può essere consultate qui. In tutto hanno aderito 2478 autoscuole. Il buono inoltre deve essere validato entro sessanta giorni dalla data di emissione. Scaduto tale termine, il buono è automaticamente annullato. Il buono va generato e presentato all'esercente aderente all'iniziativa prima dell'iscrizione al corso di guida. L'importo residuo non speso non potrà essere utilizzato, ma verrà reintegrato nel plafond disponibile