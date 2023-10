Bus da Portopalo a Ispica via Pachino e da Noto a Modica via Rosolini

Ispica - Al via da lunedì le nuove linee di trasporto per sopperire all’attuale carenza di corse di autobus che interessa le province di Siracusa e Ragusa. Saranno le corse di Interbus a colmare il la carenza di collegamenti con l’attivazione di una linea da Portopalo a Ispica, via Pachino, ed una seconda linea da Noto a Modica, via Rosolini.