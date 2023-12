Scicli - È andato in onda nelle scorse settimane su Video Regione un servizio di approfondimento curato da Emiliano Di Rosa sulla storia dell'ospedale Busacca di Scicli con le interviste, fra gli altri, a due ex sindaci di Scicli che al Busacca hanno lavorato come medici: Bartolomeo Falla e Franco Susino.

Pubblichiamo il link alla trasmissione televisiva anticipando una riflessione di Falla. "Il Busacca ospedale di comunità? Ma se mancano i medici di base!". Il programma televisivo qui.