Vittoria - Aveva 45 anni Giusy Cellura e il male ha avuto il sopravvento stamani. Lascia il marito e due bambine. Impegnata nella comunità parrocchiale di San Giovanni Battista, e qui domani alle 16,30 saranno celebrati i funerali.

"Non doveva finire così, l’ultimo sguardo che ci siamo dati ieri, l’ultimo sorriso che mi hai regalato! non ti dimenticherò mai sei stata e sarai sempre nel mio cuore. Riposa in pace adesso raggio di sole", scrive un'amica.