Cannolia celebra la vendemmia regalando un cannolo in edizione limitata

Scicli - Cannolia, la pasticceria street food di Scicli e Marina di Ragusa, annuncia un evento speciale per celebrare il mese della vendemmia con una delizia culinaria unica e irripetibile: il cannolo di ricotta aromatizzata al mosto con mandorle tostate e cannella.

In questa occasione, Cannolia desidera condividere con i clienti una creazione gastronomica ispirata alla vendemmia sciclitana, che combina i sapori autentici locali con l'eccellenza dei cannoli caldi.

L'evento si svolgerà solo il prossimo weekend, 30 settembre e 1 ottobre, ed è un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti della pasticceria e della cultura siciliana.

Acquistando una box da 5 cannoli di qualunque gusto, ne riceverai 1 in omaggio in edizione limitata a base di ricotta aromatizzata al mosto. Se ordini 2 box riceverai 2 omaggi e così via. Questo, oltre al prezzo speciale previsto per l'acquisto delle box.

Cannolia è felice di condividere questa creazione culinaria unica e invita tutti a provare questa nuova combinazione.

Le botteghe di Cannolia sono a Scicli in Via San Bartolomeo, 10 aperta tutti i giorni a orario continuato e a Marina di Ragusa in Via Amerigo Vespucci, 6, aperta di pomeriggio e sera solo il weekend.