Carmelo Burrafato, comisano, nella nuova fiction di Rai 1 Màkari

Comiso - Carmelo Burrafato, dodicenne residente a Comiso, recita nella nuova fiction di Rai Uno intitolata "Màkari". La fiction andrà in onda dal 15 marzo con quattro puntate tutte ambientate in Sicilia, su RAI 1 e ispirate ai romanzi di Gaetano Savatteri. In una delle quattro, sarà presente il giovanissimo attore scelto dal regista, Michele Soave.

News Correlate Attualità Makari, esce Montalbano entra Lamanna: un reporter al posto del commissario