Carmelo Chiaramonte, un ristorante temporary alla Fiera di Milano

Milano - Lo chef siciliano Carmelo Chiaramonte firmerà la cucina del ristorante Four Tastes all’interno di LINEAPELLE Fair, la più importante rassegna internazionale dedicata ai settori di pelli e tessuti, in programma a Rho FieraMilano dal 19 al 21 settembre.

Coerentemente con i temi di LINEAPELLE, quest’anno fortemente incentrati non solo sul futuro del mercato e dello stile e sul valore dell’artigianalità, ma anche e soprattutto sulla necessità dell’innovazione green, Carmelo Chiaramonte porterà all’interno dello spazio ristorativo una cucina interamente costruita attorno ai concetti di sostenibilità, circolarità, stagionalità, attraverso un lungo viaggio tra i piccoli produttori, che unirà come lungo un filo invisibile la Sicilia a Milano.

«Partiamo da Sampieri - racconta Carmelo Chiaramonte -, per selezionare il pesce persico e le verdure acquatiche di Mangrovia, poi svoltiamo per Noto per raccogliere la mandorla romana e proseguiamo verso Giarre per il mango etneo. Alle pendici dell’Etna raggiungiamo Trecastagni per la pera di montagna e poi ci allunghiamo verso Enna, a Leonforte, per le dolci pesche tardive. Sbarcati a Roma raggiungiamo i colli laziali per gli ortaggi, e più su, tocchiamo Massa Marittima per il vino e Pavia per salumi e formaggi. Un viaggio per raccontare al pubblico internazionale la consapevole riflessione di contadini e artigiani alimentari italiani attorno all’importanza di preservare il legame con la terra e le risorse naturali e di creare piccoli virtuosi progetti di agricoltura circolare che per noi cuochi diventano progetti di cucina circolare».

Il menu del pranzo, in particolare, sarà dedicato ai sapori della tarda estate mediterranea con piatti iconici della cucina di Caro Melo, l’osteria rituale di Carmelo Chiaramonte a Donnalucata: la Giardiniera di frutta e ortaggi al ketchup di mango etneo, la Zuppa di mandorle e vongole al basilico, olio crudo, lo Stufatino di persico d’acqua dolce in salsa di zafferano, zucca gialla e melenzane affumicate, la Pera pochè alla ricotta, salsa di caramello e agrumi canditi, croccante di mandorle. Il ristorante Four Tastes, a cura di Carmelo Chiaramonte per Linea Pelle, sarà aperto al padiglione 24 di FieraMilano dal 19 al 21 settembre per la colazione e il pranzo.