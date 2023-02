Catania riabbraccia finalmente Sant'Agata. PROGRAMMA di oggi

È stata un’attesa lunga, anzi lunghissima. Ritornano dopo due anni i festeggiamenti dedicati a Sant’Agata, patrona della città di Catania.

È sempre la stessa emozione che si rinnova, un rito d’amore che si ripete con commozione e speranza: Agata esce dalla sua “cameretta” e dona nuovamente il suo sguardo amorevole alla sua Catania, ai suoi devoti e alle loro preghiere.

Quel grido che viene dal cuore: “Cittadini, Viva Sant’Agata”, l’applauso e lo sventolio dei fazzoletti bianchi per accogliere la Santuzza.

Catania accoglie a cuore aperto la sua Martire. Ieri mattina la processione per l’offerta della cera e l’uscita della Carrozza del Senato, in serata il concerto e lo spettacolo dei fuochi e stamattina l’appuntamento con la Messa dell’Aurora officiata dall’Arcivescovo Salvatore Gristina che dà il via alle celebrazioni del 4 febbraio, quando è previsto il giro esterno del Fercolo.



Qui l'uscita del busto reliquiario dalla Cattedrale, al termine della tradizionale Messa dell'Aurora.

Paolo Salemi

La festa è in pieno svolgimento seguendo il programma della giornata:

Sante Messe in Cattedrale alle ore 8,00; 9,00; 10,00; 11,00.Ore 07,00 – In piazza Duomo riflessioni di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale, che insieme ai devoti darà inizio alla processione delle Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. Mons. Arcivescovo offrirà un cero alla Santa Patrona.

Davanti alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. In detta piazza riflessioni del Rev.do Mons.

Antonio Legname, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria. La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del Parroco, P. Francesco Collodoro O.C.; indi prosegue verso piazza Stesicoro dove S. E. Mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei luoghi tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente le promesse battesimali. Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere.

Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di S. Agata, presiede Mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo, partecipano i Presbiteri e Diaconi del primo Vicariato. La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro, in detta piazza omaggio floreale del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania, indi per via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet, rientro in piazza Duomo da Porta Uzeda.