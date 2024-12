Chi è Cecilia Sala, la giornalista in carcere a Teheran

Teheran - Cecilia Sala, 29 anni, fermata a Teheran lo scorso 19 dicembre, collabora come giornalista freelance con il Foglio ed è autrice e voce del noto podcast Stories, di Chora Media, nel quale viene raccontata una storia dal mondo. Proprio qualche giorno prima dell’arresto, il 16 dicembre, Cecilia Sala aveva pubblicato un podcast dal titolo Una conversazione sul patriarcato a Teheran, in cui racconta della sua conversazione con una 21enne iraniana, Diba, e della nuova legge sull’hijab.

News Correlate La giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran

Sala ha pubblicato anche reportage su L'Espresso, Vanity Fair e Wired e ha seguito sul campo la crisi in Venezuela, le proteste in Cile e la caduta di Kabul nelle mani dei talebani nell'agosto 2021. Ha seguito da vicino anche l'evoluzione della guerra in Ucraina. Ha lavorato anche nelle redazioni di Vice e Servizio Pubblico.

Tra le pubblicazioni di Cecilia Sala: Polvere. Il caso Marta Russo (Mondadori) scritto insieme a Chiara Lalli e L'incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan (Mondadori).