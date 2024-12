Sperona ambulanza con a bordo la moglie. Morta la suocera che viaggiava come passeggera

Foggia - È di un morto ed un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale 30 tra San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. Stando alla ricostruzione di quanto avvenuto un uomo, di nazionalità bulgara, ha inseguito e speronato l'ambulanza che stava trasportando in ospedale la moglie ferita a seguito di un'espolosione in casa.

L'uomo, nel tentativo di fermare l'ambulanza, ha iniziato ad inseguire il mezzo di soccorso mandandolo fuori strada. Dopo l'impatto anche la sua auto, un'Audi è finita fuori strada e quindi nella scarpata. Nel violento impatto è deceduta la suocera dell'uomo che viaggiava in auto come passeggera. Ferito, in modo lieve, il conducente del mezzo, anche lui bulgaro. I quattro operatori a bordo dell'ambulanza - due infermieri e due operatori sanitari - hanno riportato diverse ferite a seguito dell'impatto.