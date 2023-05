Ciccio Barone fuori dal consiglio comunale di Ragusa

Ragusa - Ciccio Barone, volto politico legato da anni alla res pubblica di Ragusa, resta fuori dal consiglio comunale. La sua lista "Patto per Ragusa" si è fermata ad appena il 2,51%.

Delusione anche per la lista "Insieme" che non supera per poco lo sbarramento, nonostante due candidati come Giuseppe Lodestro e Giorgio Mirabella che vanno oltre le 500 preferenze.

Mario D’asta e Rosanna Caruso sono i più votati per la lista "Partecipiamo" che ha raggiunto il 12,42%. Gianni Giuffrida, nella lista "Peppe Cassì Sindaco" al 24,48%, ha superato i mille voti seguito da Simone Digrandi e Federico Bennardo.

Per "Ragusa Prossima" al 7,35%, il più votato è Gianni Iurato mentre Saverio Buscemi risulta essere il primo degli eletti per il movimento di Deluca, che si attesta al 5,63%.

"Terra Madre", altra lista che sosteneva Cassì, si ferma al 7,33% e vede Giovanni Gurrieri ottenere più di 700 voti.

Fratelli d’Italia al 6,60% elegge un proprio rappresentante in consiglio che dovrebbe essere Rocco Bitetti con 200 voti.

Resterà in consiglio il candidato a sindaco Firrincieli il più votato nella lista dei Cinquestelle.

Tornerà a palazzo dell’Aquila anche Angelo Laporta di "Territorio" che ha raccolto 480 voti. Il PD, fermatosi al 7,34%, vede Calabrese e Chiavola intorno ai 600 voti, eletti.

New entry per Generazione con i 400 voti di Gaetano Mauro, figlio del già parlamentare e presidente della provincia, Giovanni.