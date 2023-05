Comiso, Edoardo non ce l'ha fatta. E' morto a due anni

Comiso - La comunità di Comiso è addolorata per la morte del piccolo Edoardo, spirato all'età di appena due anni oggi, dopo breve malattia. A dare la notizia è stata la sindaca Maria Rita Schembari: "Il Sindaco, la Giunta, i consiglieri comunali e i dipendenti tutti, si uniscono al dolore e porgono le condoglianze alla famiglia del piccolo Edoardo Di Martino volato prematuramente in cielo e all'ing. Nunzio Micieli per la scomparsa del nipotino. Dio tesse per noi un ricamo di cui riusciamo a vedere solo il rovescio. Preghiamo di avere tanta grazia da riuscire a comprendere un giorno il perché di un dolore così scandaloso ed impronunciabile".