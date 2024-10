Concorsi ASP Ragusa: cinque geometri assunti, tutti di Modica

Modica - Nuove maestranze tecniche all’Asp sempre più a corto di tecnici, ma intortita di personale amministrativo. Servono rinforzi per le crescenti necessità tecniche, riferiscono da Piazza Igea. Il contratto proposto è a tempo determinato, ma con la clausola che appare di tanto in tanto “salvo proroga”.

Alla posizione ambiscono 70 aspiranti per cinque posti di assistenti tecnici geometri, reclutati attraverso una selezione pubblica avviata lo scorso gennaio. Il concorso, indetto per sopperire alle carenze di personale tecnico necessario a garantire la manutenzione delle strutture sanitarie e la conformità alle normative di sicurezza, ha visto la partecipazione di 70 candidati provenienti da diverse città della Sicilia. Tuttavia, l’esito finale ha premiato la città di Modica, poiché tutti i cinque selezionati sono residenti a Modica.

La procedura di selezione era partita con la pubblicazione dell’avviso il 19 gennaio 2023, tramite la delibera n. 119 firmata dal commissario straordinario pro tempore, Fabrizio Russo. Il processo di assunzione si è sviluppato in diversi passaggi amministrativi, culminando con la richiesta urgente del 29 luglio 2024 da parte del Direttore del Servizio tecnico, Pasquale Amendolaggine, che sollecitava l’impiego di cinque unità tecniche per fronteggiare la crescente mole di segnalazioni riguardanti la non conformità alle norme di sicurezza e per garantire la manutenzione ordinaria degli impianti.

In risposta alla richiesta di personale, il 3 agosto è stata approvata la delibera n. 1612, proposta dalla responsabile della UOC delle risorse umane, la dottoressa Rosaria Sigona. Con tale delibera è stato conferito l’incarico ai cinque geometri, impiegati fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuale proroga. Il costo complessivo per il personale assunto è di circa 71.000 euro, coperto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A seguito della valutazione per titoli e colloquio, è stata pubblicata la graduatoria finale: su 70 candidati, 28 sono risultati idonei che hanno contribuito a formare la graduatoria.

I cinque incarichi sono stati assegnati a Giorgio Sammito, Giovanni Cicero, Alessandro Galfo, Rosario Cannata e Paolo Nigro, quest’ultimo consigliere comunale di Modica.