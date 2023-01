Concorso per netturbino, 13 mila domande per 306 posti. Ci sono laureati

Palermo - Ci sono anche laureati fra i 13 mila pretendenti ai 306 posti di netturbino a Palermo. E le domande sono destinate a moltiplicarsi ancora: con la scadenza del bando di concorso posticipata al 28 febbraio si stima che le domande possano arrivare a oltre 30 mila.

La Rap Risorse Ambientali Palermo Spa ha prorogato di un mese il termine per reclutare 306 operai. I requisiti specifici per l'ammissione al concorso sono il diploma di licenza media e la patente. A correre per il posto fisso, però, c'è anche una buona quota di persone con il diploma superiore (che garantisce un punteggio in più da 1 a 10 in base al voto conseguito) e anche con la laurea che, però, non fa fare passi in avanti nella graduatoria.

La proroga di un mese, rispetto alla scadenza iniziale del 27 gennaio è stata dettata dall'Ufficio provinciale del lavoro per consentire alle migliaia di persone che ne hanno fatto richiesta di ottenere la scheda anagrafico-professionale: il foglio di carta dove sta scritto che non si è mai firmato un contratto a tempo indeterminato.

Concorre alla definizione della prima graduatoria il numero dei figli a carico e l'età.