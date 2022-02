Covid, 68 medici siciliani no vax a casa: altre 100 sospensioni in arrivo

Palermo - L'Ordine dei medici di Palermo ha sospeso 68 suoi iscritti non in regola con la vaccinazione anti Covid e altri cento hanno i giorni contanti. Alcuni non hanno ricevuto nemmeno la prima dose o non hanno completato il primo ciclo, altri hanno rifiutato la terza: stanno tutti per ricevere la lettera di sospensione da lavoro e retribuzione. La maggioranza sono libero-professionisti e sono stati anche segnalati ai carabinieri del Nas, per le verifiche sul rispetto della sanzione.

Si tratta dei primi provvedimenti da quando è in vigore la nuova procedura che dà mandato agli Ordini, anziché alle Asp, di vigilare sull'ottemperanza dell'obbligo, in vigore dall’aprile 2021 per il personale sanitario. Nei giorni scorsi c’è stata una raffica di sospensioni anche a Catania, con 77 medici sospesi di cui “7 no vax dichiarati - afferma il presidente dell'Ordine provinciale Igo La Mantia - mentre gli altri non si sono mai degnati neanche di rispondere, nonostante svariati solleciti a mezzo pec”.